Nature sauvage et plaisir aquatique pendant les vacances d'été. Camping et pêche. Photo : getty images/istockphoto/6okean

Cet été, comme d’habitude, les festivals et événements battent leur plein dans toutes les régions du Québec. Découvrez nos coups de cœur parmi les activités à faire en famille pour finir l’été en beauté.

Un texte de Laure Neria

1. Côte-Nord

Quoi Réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan

Quand Toute l’année

Détails Reconnaissable à ses géants de calcaire qui surgissent des plages de l’île Nue, la réserve protège une vingtaine d’îles calcaires et de nombreux îlots granitiques situés au large de Havre-Saint-Pierre face à l’île d’Anticosti. Riche en oiseaux et en vie marine, elle vous permet d’y observer des macareux moines, des phoques, de petits rorquals et surtout des milliers d’oiseaux marins. En bonus, le parc a mis à disposition du public des hébergements originaux, en forme de gouttes d’eau, avec vue sur la mer.

Quoi La ferme 5 étoiles

Quand Toute l’année

Détails Cette ferme familiale située à Sacré-Cœur, à 15 minutes de Tadoussac, est un refuge pour des animaux domestiques et sauvages du Québec comme les loups, bisons, cerfs, orignaux, lynx, chiens de traîneau, poules et lapins. Le lieu donne accès au fjord du Saguenay et propose des hébergements originaux quatre saisons comme des yourtes. Parmi les activités offertes, vous trouverez : la visite et les soins des animaux, le kayak de mer, le traîneau à chiens, la motoneige et la raquette.





2. Nord-du-Québec

Quoi Institut culturel Avataq à Inukjuak

Quand Toute l’année

Détails L’organisme culturel des Inuit du Nunavik s’assure que la culture et la langue inuit restent vivantes et transmettent leur riche patrimoine aux générations à venir. Vous y découvrirez une collection d’art inuit du Nunavik, un département d’archéologie et un fonds d’archives documentaires.

Quoi Le parc national des Pingualuit

Quand Toute l’année

Détails Connu pour son immense cratère creusé par l’impact d’une météorite et pour ses eaux limpides, le parc des Pingualuit (signifiant bouton d’acné en inuktitut) est situé à moins de 100 km du village de Kangiqsujuaq. Tout autour, le plateau de l’Ungava inspire la sérénité par la majesté de ses paysages arctiques et la beauté quasi lunaire de la toundra.

3. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Quoi Contes en Îles

Quand Du 12 au 19 septembre

Détails Le Festival international Contes en Îles revient pour une 20e édition dans le cadre enchanteur des Îles-de-la-Madeleine. D’illustres conteurs et conteuses comme Fred Pellerin ou Joséphine Bacon participeront au festival qui met l’oralité à l’honneur lors de rencontres variées (apéros contés, projections de films, conte radiophonique, nuitée aux flambeaux, etc.).

Quoi La rivière Bonaventure

Quand De la mi-juin à la fin septembre

Détails Les eaux translucides de la rivière Bonaventure, longue de 125 km, en font un attrait remarquable dans la région de la Gaspésie. À descendre en canot ou en kayak, cette rivière riche en saumons saura également ravir les amateurs et amatrices de pêche.

4. Chaudière-Appalaches

Quoi La forêt ancienne du Domaine Joly-De Lotbinière

Quand Du 7 septembre au 11 octobre

Détails Ce domaine reconnu pour ses arbres anciens est ponctué de 11 jardins et présente un arboretum centenaire, une ancienne forêt domaniale et un charmant accès sur le fleuve. De quoi succomber aux charmes de ce domaine!

Quoi Woodooliparc

Quand Toute l’année

Détails Véritable voyage au cœur de l’imaginaire, la visite de Woodooliparc, à 20 minutes des ponts de Québec, permet d’explorer trois univers différents : l’ère des dinosaures avec Vol 315, le jardin des couleurs avec Frima ou encore la Zone TOXIC et les délires du savant fou. Chaque expédition vous plonge dans un parcours d’activités très ludiques et adaptées au thème visité.

5. Laval

Quoi Le labyrinthe de maïs géant

Quand Du 31 juillet à la fin du mois d’octobre

Détails La Ferme Forget offre une multitude d’activités parmi lesquelles le labyrinthe de maïs géant, mais aussi l’autocueillette, l’aire d’interprétation ludique, de même que la visite de la mini-ferme et du pavillon de la courge. Le labyrinthe de 3,5 hectares comporte deux parcours, un d’une vingtaine de minutes et le second d’une heure.

Quoi le parc de la Rivière-des-Mille-Îles

Quand Toute l’année

Détails Cet espace faunique protégé vous permet d’explorer les îles et berges de l’archipel de Sainte-Rose, que ce soit en kayak au crépuscule ou lors d’une sortie de pêche familiale guidée. Pour un peu d’originalité, profitez d’une expérience unique en dégustant un barbecue à bord d’un bateau en forme de beigne au Top Dopico’s BBQ Donut.

6. Lanaudière

Quoi Village Arbre-en-Ciel à Rawdon

Quand Toute l’année

Détails Parcourez et regardez d’en haut une forêt de feuillus dans un espace sécurisé, et ce, même pour les enfants de 3 ans. Le réseau de cabanes colorées, de tunnels et d’autres jeux suspendus dans les airs émerveillera les enfants au cours de leur visite qui durera 2 ou 3 heures.

Quoi Musée Gilles-Villeneuve

Quand Toute l’année

Détails Situé à Berthierville, le musée Gilles-Villeneuve retrace l’histoire de la famille Villeneuve et de son champion de sports automobiles divers et variés : Formule Ford, Formule Atlantique, motoneige, Formule 1, IndyCar, etc. Le musée présente aussi des pilotes québécois comme Patrick Carpentier, les frères Dumoulin, Alexandre Tagliani et Andrew Ranger. Le simulateur et le circuit pour mini-bolides piqueront à coup sûr la curiosité des enfants.

7. Laurentides

Quoi Le parcours Tonga Lumina

Quand De la mi-juillet à la mi-octobre

Détails Sous le ciel étoilé, un sentier de 1,5 km dans Mont-Tremblant permet de redécouvrir la forêt à travers une expérience féérique qui relate la légende du géant de la montagne. Partez à sa rencontre, et traversez 13 espaces magiques aux confins de l’imaginaire.

Quoi Ciné-Parc Saint-Eustache

Quand De la fin avril à la mi-septembre, au coucher du soleil

Détails Quoi de plus réconfortant que de regarder un film en famille? Le faire en plein air et à la belle étoile, c’est toujours plus sympathique. Un indémodable classique.

8. Montérégie

Quoi Le Grand bric-à-brac au Théâtre de la Dame de Cœur

Quand Du 19 août au 5 septembre

Détails Reconnu à l’international, ce théâtre offre des spectacles de marionnettes géantes qui en mettront plein la vue aux plus jeunes comme aux grandes personnes. Situé au bord de la rivière Noire à Upton, le théâtre offre aussi des activités et animations variées. En ce moment, le spectacle Le Grand bric-à-brac est à ne pas manquer!

Quoi La Ferme Guyon

Quand Toute l’année

Détails Dans cette ferme pédagogique, vous pourrez contempler plus de 400 papillons et apprendre toutes les étapes de culture d’un aliment, jusqu’à sa préparation en cuisine et sa dégustation!

9. Centre-du-Québec

Quoi Camping Abénaki Aventure à Odanak

Quand Toute l’année

Détails Non loin du musée des Abénakis, les nouveaux terrains de camping d’Abenaki Aventure sont conçus en cercle pour réunir de 8 à 12 roulottes, avec au centre un feu de camp, question de se réunir de manière conviviale, tout en gardant son espace.

Quoi La champignonnière Mycoterre

Quand Les vendredis et samedis de 9 h à 17 h

Détails Spécialisée dans la production et la transformation de pleurotes, l’entreprise basée à Sainte-Marie-de-Blandford offre des formations et sorties éducatives pour nous faire découvrir l’univers des champignons forestiers.