Cet été, comme d’habitude, les festivals et événements battent leur plein dans toutes les régions du Québec. Découvrez nos coups de cœur parmi les activités à faire en famille pour finir l’été en beauté.

Un texte de Laure Neria

1. Bas-Saint-Laurent

Quoi : La Halte contée sur le sentier du littoral à Rimouski

Quand : Du 2 juillet au 24 septembre

Détails : Cette activité consiste à consulter en pleine nature le livre géant Charlot Tempo, une (vraie!) histoire de fou. Cet album jeunesse vous fera découvrir l’histoire d’un fou de Bassan qui rêve de jouer de la musique. L’œuvre a été créée par un duo de créatrices gaspésiennes, l’autrice Émilie Devoe et l’illustratrice Mylène Henry.

Quoi : Le parc national du Bic

Quand : Toute l’année

Détails : Petit joyau de nature, ce parc de la Sépaq saura réjouir enfants et adultes. On peut notamment y faire de l’observation de phoques et des séjours en yourte, et le parc offre un accès direct à la plage et des points de vue à couper le souffle.

2. Saguenay–Lac-Saint-Jean

Quoi : Festival Saint-Honoré dans l’vent

Quand : Du 20 au 22 août

Détails : Votre enfant a toujours la tête dans les nuages? Cette activité est faite pour vous! Le festival du cerf-volant est un florilège de formes et de couleurs. Des cerfs-volants géants de toutes sortes parcourent le ciel à partir de la piste de l’aéroport de Saint-Honoré de Chicoutimi. Des animations le jour, des initiations au cerf-volant et des spectacles en soirée illumineront les yeux de toutes et tous.

Quoi : Zoo sauvage de Saint-Félicien

Quand : Du 29 mai au 31 octobre

Détails : Ce lieu offre une belle occasion de prendre l’air en famille et d’explorer la faune sauvage à travers 4,5 km de sentiers pédestres. Les animaux évoluent dans leurs habitats naturels, sur de larges espaces. Vous pourrez ainsi contempler des ours noirs, des caribous, des meutes de loups, des bisons, des orignaux, des wapitis, des ours grizzlis, et plusieurs autres espèces qui se côtoient en quasi-liberté. Émerveillement garanti!

3. Capitale-Nationale (Québec)

Quoi : L’Aquarium du Québec

Quand : Ouvert toute l’année sauf à Noël

Détails : Cet espace de grande envergure permet d’explorer la faune boréale et arctique, mais aussi des espèces tropicales. L’Aquarium du Québec comporte des jardins et des bassins extérieurs, ainsi qu’un bâtiment principal comprenant plusieurs zones d’expositions. On y compte en tout 10 000 spécimens de poissons, de crustacés, de mollusques et de mammifères de 300 espèces différentes comme les morses, les ours blancs, les méduses et des milliers d’autres animaux marins.

Quoi : Parc national de la Jacques-Cartier

Quand Toute l’année

Détails : Ce parc de la Sépaq au cadre enchanteur offre une multitude de sentiers pour des randonnées familiales, des parcours adaptés au canot, au kayak, à la pêche, au vélo, à la géocache et à la planche à rame, mais il offre aussi du théâtre de marionnettes, des soirées de contes, et bien d’autres choses.

4. Mauricie

Quoi : Parc de l’île Melville

Quand : Toute l’année

Détails : Situé à Shawinigan, le parc de l’île propose une multitude d’activités, dont des circuits d’hébertisme aérien Arbraska, adaptés à chaque âge : pour les enfants de 2 à 6 ans et de 6 à 12 ans, ainsi que pour les adultes.

Quoi : Le parc de la rivière Batiscan

Quand : De mai à octobre

Détails : Axé sur l’apprentissage, le parc offre des activités ludiques accompagnées d’un guide naturaliste, des séances survivre en forêt , des géocaches, des animations sur la faune, des contes et des causeries familiales en soirée, ainsi que des projections de films d’aventure en plein air. Parfait pour faire le plein d’ondes positives avant la rentrée!

5. Estrie

Quoi : Parcours jeunesse des Correspondances d’Eastman

Quand : Du 5 août au 5 septembre

Détails : Partez à la chasse aux indices au cœur du village et trouvez des objets et des extraits de l’œuvre Amos Daragon, de l’auteur Bryan Perro. Ce parcours est idéal pour les enfants de 6 à 12 ans. En participant au concours, vous courrez la chance de remporter un chèque-cadeau à échanger à la Biblairie GGC de Magog et de Sherbrooke.

Quoi : Parcours sensoriel dans le parc Missisquoi Nord d’Eastman

Détails : La Savonnerie des Diligences et Missisquoi Nord ont allié leurs forces pour inviter les promeneurs et promeneuses à reconnecter avec la nature. Des balises jalonnent ce circuit en forêt et incitent les personnes participantes à toucher, à sentir, à regarder et à entendre divers éléments présents. Sensations garanties!

6. Montréal

Quoi : Cirque gratuit avec la TOHU

Quand : Du 30 juillet au 5 septembre

Détails : Les compagnies le Cirque Éloize, Les 7 Doigts et le Cirque Alfonse se réunissent pour offrir des spectacles gratuits dans les rues du Vieux-Montréal et dans le Vieux-Port, tous les vendredis en soirée (de 17 h à 20 h), les samedis (de 11 h à 20 h) et dimanches (de 11 h à 17 h).

Quoi : Espace pour la vie

Quand : Toute l’année

Détails : Avec ses cinq attractions, à savoir la Biosphère, le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium, Espace pour la vie est un complexe muséal incontournable à Montréal. Situé dans le quartier olympique, il met en valeur les sciences naturelles à travers des activités et des découvertes enchanteresses adaptées aux enfants.

7. Outaouais

Quoi : Éco-Odyssée

Quand : Horaires et tarifs

Détails : Situé dans le parc nature de Wakefield, Éco-Odyssée est un labyrinthe d’eau étalé sur 6 km dans les marais. Il se parcourt en pédalo. On y navigue à fleur d’eau, à la découverte de la faune et de la flore locale, notamment des castors. Parmi les différents parcours, on propose aux visiteurs et visiteuses de partir à la recherche d’objets et d’animaux, et d'apprendre à se repérer à la boussole.

Quoi : Festival de montgolfières de Gatineau

Quand : Du 2 au 6 septembre

Détails : Le FMG est un incontournable en Outaouais. Ce festival allie tous les ingrédients pour une activité féérique réussie : des envolées en montgolfières (rien que ça!), des feux d’artifice, un parc d’attractions, des concerts de musique et des illuminations nocturnes. La messe est dite!

8. Abitibi-Témiscamingue

Quoi : Site culturel Kinawit

Quand : Programmation

Détails : Kinawit se prête parfaitement à la découverte de la richesse culturelle autochtone. Situé sur les berges du lac Lemoine, en territoire anichinabé, ce lieu communautaire présente l’histoire des Anichinabés à travers une foule d’activités : jeu d’évasion, artisanat, visite guidée d’exposition, location de chalets, tipis et canots.

Quoi : Le labyrinthe des insectes

Quand : Ouvert à l’année sur réservation, ou du 24 juin au 1er septembre 2021

Détails : Cette forêt de peupliers hybrides située à Amos abrite une multitude d’insectes. En sillonnant le sentier spécialement aménagé de 1,4 km, vous en apprendrez plus sur les phasmes, les papillons, les mygales, les coléoptères, etc., mais aussi sur les reptiles, les amphibiens et les dinosaures!