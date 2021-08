Voici quelques suggestions de jeux et d’émission, ainsi qu’un balado pour passer du bon temps cet été, s’ouvrir sur le monde et se forger une opinion.

Un texte de Laure Neria

Au fait, c'est quoi, le sens critique? Développer son esprit critique, c’est réfléchir, se documenter et sonder plusieurs points de vue avant de considérer comme vraie toute affirmation ou information. Il faut donc faire preuve de vigilance lorsqu'on entend ou lit un argument. Il convient de le remettre en question pour éviter les idées reçues, les amalgames ou les énoncés dénués de preuves.

Voici cinq suggestions pour développer son esprit critique ou celui de ses enfants.

1 - La série ABC de MAJ

Cette série de 14 émissions décortique des thèmes qui font partie de l’actualité.

Dans de courtes vidéos rythmées et accessibles, des personnalités comme Pony, Jemmy Echaquan Dubé, Rosalie Bonenfant et bien d’autres nous expliquent dans leurs mots des sujets de société. On parle par exemple de la culture du bannissement, de la féminité, des cultures autochtones ou encore de la santé mentale.

C’est la série parfaite à regarder dans l’auto ou au camping pour discuter en famille.

Voir la série ABC





2 - Le jeu S.O.S Nouvelles de MAJ

Ce jeu pour les jeunes de 7 à 13 ans vous amène dans la jungle d’une salle de nouvelles! Ce jeu de plateau au design coloré et funky permet de tester ses connaissances sur l’actualité (culture, politique, géographie, etc.). Il est téléchargeable gratuitement sur le site de MAJ. Il suffit de l’imprimer et de l’assembler.

À go, sauvez le bulletin national!

Découvrir le jeu S.O.S Nouvelles





3 - L’émission Massi en mission

Toujours avec humour, le jeune animateur Massi nous aide à faire une foule de découvertes sur l’environnement. Il nous lance des idées d’activités, répond à un vrai ou faux et crée des sketches pour parler de thèmes comme l’écoanxiété, le biodégradable, les déchets spatiaux, etc.

Pas le temps de s’ennuyer en été avec les missions de Massi!

Voir l’émission Massi en mission





4 - Mission plouf : s’amuser dans l’eau et prévenir la noyade

Mission Plouf est une plateforme composée de jeux et de vidéos pour les enfants de 6 à 10 ans qui aident à faire preuve de vigilance sur les cours d’eau. L’enfant suit les Plouf, d’adorables petits personnages, tout en apprenant les bases de la natation et les règles de sécurité dans l’eau.

Une véritable course contre la montre à chaque jeu!

Explorer les jeux etl’émission Mission plouf





5 - Le balado Parole d’ados

En compagnie de Zeneb Blanchet, on part à la rencontre de jeunes de 14 à 17 ans pour les entendre parler de leur premier amour, de qui ils et elles sont, de leurs émotions, d’argent ou encore des personnes déterminantes pour leur avenir. Voici un extrait de l’épisode sur la sexualité :

J’ai pas mal d’amies filles, et elles m’ont expliqué toutes les petites subtilités du corps féminin. Étienne

Un balado intime et sans tabou, idéal pour rafraîchir les soirs d’été.

Écouter le balado Parole d’ados