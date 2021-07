Cet été, Arthur L’aventurier propose aux enfants de 4 à 7 ans de nouvelles vidéos pédagogiques amusantes.

En musique et dans la bonne humeur, Arthur est accompagné de Saïa (6 ans) et de Kaël (9 ans) au Zoo de Granby, un organisme sans but lucratif à vocation éducative et scientifique.

Saïa Photo : Gregg Productions

Kaël Photo : Gregg Productions

Un lion Photo : Manon Boulay

Au Zoo, notre joyeux trio rencontre plusieurs majestueux habitants :

Un rhinocéros et un phacochère Photo : Manon Boulay

Les enfants en apprennent davantage sur leurs habitats, sur leur façon de se nourrir, sur leurs caractéristiques physiques et sur leurs modes de vie. Les petites filles et les petits garçons peuvent facilement chanter les compositions d’Arthur, qui font office d’aide-mémoire pour se souvenir des particularités de chaque animal.

Un hippopotame Photo : Manon Boulay

Ces vidéos d'environ 3 minutes inculquent aux jeunes des valeurs d’ouverture d’esprit et de respect du monde animal.