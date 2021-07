L’adolescence est un passage riche en émotions.

Texte de Nadine Descheneaux

Discuter avec votre jeune peut être plus ardu. Consultez nos 5 trucs pour garder le contact.

Profiter de tous les moments. Il n’y a pas de trop courts moments pour discuter : le trajet vers l’école, les 10 minutes volées après le souper, 5 minutes quand il ou elle attend l’arrivée de ses potes. Toutes les occasions sont bonnes. Ainsi, vous prenez souvent le pouls de son état.

Être là à 100 %. Quand une discussion s’impose, soyez là pour vrai, totalement disponible. Écoutez vraiment votre enfant. Portez attention à ce qu’il ou elle vous raconte, mais aussi à ce qu’on ne dit pas avec des mots. Le langage non verbal est important.

Ne pas sauter aux conclusions. Prenez l’habitude de valider ce qu’il ou elle vous dit au lieu de sauter trop vite aux conclusions ou de l’asséner de conseils : Si je comprends bien ce que tu me dis, tu as de la peine parce que tu t’es chicané avec ton amie et que ça te rend triste. Vous sentir à l’écoute sans jugement fera en sorte que votre jeune aura confiance en vous et s’ouvrira davantage.

S’amuser ensemble! Il peut être bon de faire des sorties avec votre ado : un souper au resto en solo, un détour par la crèmerie ou un tour de vélo. Vous pourriez aussi décider de rester à la maison et de faire ensemble une activité que vous deux aimez (jeux vidéo, cuisine, film, etc.). Ne visez pas de durée précise. Ce n’est pas la quantité de temps qui compte, mais la qualité!

Aller vers lui. Ne soyez pas que le parent qui surveille et qui ne s’informe que des devoirs ou de ses notes. Intéressez-vous à ses passions, ses loisirs, ses potes, etc. Puis, après avoir jasé avec votre jeune, prenez l’habitude de dire ce que vous avez aimé : Tu sais, j’ai aimé ça discuter avec toi de musique. Je trouve que c’est vraiment intéressant ce que tu m’as appris! Finir sur une note positive, c’est toujours gagnant!

