Avant, c’était votre tout-petit, et voilà que votre enfant est ado…

Texte de Nadine Descheneaux

Vous avez l’impression de ne plus reconnaître votre jeune? Voici des explications et des conseils qui vous aideront à bien vivre son adolescence.

Changements hormonaux et physiques

La puberté ne se déclenche pas du jour au lendemain. En fait, ses premiers signes sont parfois presque imperceptibles. Cependant, vous vous surprendrez à vous exclamer : Je ne le (la) reconnais plus! Autour de neuf ans, des changements hormonaux se produisent chez les jeunes, ce qui déclenche le début de la puberté. Il s’agit d’un processus normal du grand cycle de la vie grâce auquel ces personnes seront capables un jour de se reproduire. Ces changements provoqueront un enchaînement de transformations physiques au cours des années suivantes.

Changements d’humeur

Sur le plan psychologique, les hormones chamboulent également les ados, qui deviennent plus irritables, ne se comprennent plus, vivent leurs émotions à 150 % et ont besoin de prendre leurs distances tout en restant, à l’occasion, près de vous. Il n’est pas facile de savoir sur quel pied danser dans une telle situation. Il est normal de ne plus reconnaître votre jeune, qui a du mal de son côté à définir sa propre identité : plus tout à fait enfant, mais pas encore adulte.

Changements du cerveau

Le cerveau de votre ado se modifie aussi, de l’arrière vers l’avant. Les lobes frontaux se développent donc en dernier. Et leur fonction est de mettre des freins, de poser des limites, de favoriser le sens de l’organisation, d’aider à évaluer le danger… bref, de permettre à votre jeune de réfléchir avant d’agir! Sans l’apport de la partie préfrontale, les ados flirtent avec le danger, les excès, les émotions fortes, et ont donc besoin de leurs parents pour les aider à faire de bons choix, à s’organiser et à mettre les choses en ordre de priorité… Évidemment, cela ne se fait pas sans heurts, car les jeunes cherchent aussi à gagner en autonomie.

À lire

L’adolescence : un concept malléable en constante évolution

L’humeur « variable » mieux comprise