L'autrice Fanny Britt nous parle du processus de création d'un livre pour enfants et de l'importance de garder la tête haute.

Un texte de Yohane Cassabois

Femme de lettres prolifique, Fanny Britt est notamment dramaturge et romancière. On lui doit de nombreux ouvrages jeunesse, entre autres la trilogie des Félicien, Jane, le renard et moi et Louis parmi les spectres. Elle aborde sans tabou des thèmes universels : les rapports familiaux, les premières amours, le deuil, la nostalgie des moments passés et perdus, le courage…

Truffe Photo : Isabelle Arsenault

Son livre à paraître le 19 août, Truffe, est la suite de Louis parmi les spectres, qui dépeignait avec justesse la séparation des parents, l’alcoolisme, la dépression, l’empathie et les relations fraternelles. Ses écrits, empreints de poésie et d’humour, prennent vie avec les illustrations d’Isabelle Arsenault. Dans ce conte qui plaira aux enfants comme aux parents, on suit le quotidien d’un drôle de rouquin amateur de Kiss, de Joan Jett et des Beatles : Truffe. Ce petit garçon à la langue bien pendue est amoureux de Nina et rêve de grandes choses. On le voit évoluer à l’école, à la maison et avec ses camarades Flo et Riad, avec qui il a formé un groupe dont la volonté est de conquérir le monde du rock : Les plantes carnivores.

Les plantes carnivores Photo : Isabelle Arsenault

Rencontre avec une autrice inspirée et inspirante.

Comment se passe le processus de création d’un livre pour enfants?

C’est le même processus que pour mes textes pour adultes, au sens où l’essence, c’est toujours : de quoi j’ai besoin de parler? Qu’est-ce que je veux provoquer comme conversation dans le monde, et de quelle manière je pourrais m’y prendre? Je tente toujours de me mettre dans la peau de mes personnages pour les comprendre et ne pas les regarder de haut.

Quand j’écris pour la jeunesse, j’ai tendance naturellement à vouloir situer l’histoire du point de vue de l’enfant qui se questionne et traverse l’existence plutôt que du point de vue de l’adulte pour qui ces expériences semblent résolues. Fanny Britt

Louis parmi les spectres Photo : Isabelle Arsenault

Truffe est un petit garçon joyeux qui voit la vie en rose. Le personnage s’inspire-t-il du caractère de votre fils Hippolyte?

Oui, beaucoup! Hippolyte a maintenant presque 12 ans, alors on entre dans son adolescence, mais il partage encore plusieurs traits avec Truffe : il est créatif et (parfois trop) curieux, exubérant et sentimental, et adooooore la musique.

Il y a beaucoup de diversité dans votre livre. Trouvez-vous que la littérature jeunesse est suffisamment représentative de la diversité ethnique, corporelle, culturelle ou religieuse?

Je pense qu’on ne peut plus se laver les mains de ces questions. Il ne suffit plus, aujourd’hui, de dire : Je vis une réalité blanche, alors je ne peux/veux pas m’intéresser aux autres réalités. Il faut se voir représenté pour se projeter au-delà des clichés dans lesquels on a été enfermé, qu’on soit une personne de couleur, une personne grosse, une fille dans un milieu traditionnellement masculin, et même… un garçon ordinaire , parce qu’eux aussi sont pris dans cette définition étroite de ce qu’un garçon devrait être (une question que j’abordais dans Louis parmi les spectres justement), et il est grand temps qu’on brise ces chaînes.

C’est la moindre des choses d’essayer que mes histoires reflètent la réalité actuelle, tout en prenant garde de ne pas raconter ces réalités à la place des autres. L’équilibre est délicat, mais quand on est ouvert et de bonne foi, l’équilibre n’est pas inatteignable, et c’est un effort qui doit être fait. Fanny Britt

Dans Louis parmi les spectres autant que dans Truffe, vous soulignez l’importance de ne pas se laisser faire, de garder la tête haute. Quels conseils donneriez-vous aux filles et aux garçons pour les encourager à être fiers, de leur personne et de leurs réalisations?

Pour moi, garder la tête haute commence par reconnaître la honte qu’on porte, le regard sévère ou rigide qu’on s’impose – souvent parce qu’il nous a été imposé (être belle , être mince, être fort, être performant, etc.).

Le conseil que je donnerais, même si je continue moi-même de lutter contre mes propres réflexes toxiques, ce serait donc de rester alertes : observer les systèmes qui ont été mis en place pour nous convaincre qu’on n’est pas bons et bonnes, qu’on est faibles, ou qu’on ne mérite pas qu’on nous traite avec dignité. À qui ça profite, qu’on se déteste soi-même ou qu’on déteste son voisin? Fanny Britt

Une fois qu’on prend conscience de ça, on a fait un petit bout de chemin, parce qu’on sait que l’amour-propre, ce n’est pas seulement un accomplissement qui repose sur nos épaules individuelles, mais qui dépend aussi du monde dans lequel on vit.

Truffe adore la musique et surtout le rock. D’ailleurs, votre nouvel ouvrage s’accompagne de sa propre chanson. La musique occupe-t-elle une place importante dans votre vie quotidienne? En écoutez-vous beaucoup en famille?

Absolument! J’adore la musique depuis toujours. En fait, je rêvais d’être chanteuse quand j’étais petite, mais j’ai trop le trac sur scène. J’ai besoin de musique tous les jours, quand je prends des marches, quand je conduis, quand je cuisine, quand j’écris! Quand ils étaient tout petits, je faisais découvrir de la musique à mes fils, mais maintenant, c’est souvent eux qui me font écouter de nouvelles voix, comme Frank Ocean ou Tyler the Creator.

Il y a beaucoup d’humour dans Truffe. Qu’est-ce qui vous fait rire dans la vie?

Tant de choses! Mes amis me font beaucoup rire; j’ai la chance d’avoir des amis très drôles. La maladresse me fait mourir de rire. Les animaux me font rire. J’aime beaucoup l’humour de détail : un regard bien envoyé, un silence au bon moment, une gaffe discrète que quelqu’un fait à l’épicerie et que personne n’a vue sauf moi, un mot mal prononcé (ça, c’est la spécialité de mon mari!). Les lapsus à la télé et à la radio, surtout faits par des journalistes sérieux, ça me fait trop rire.

En lisant Truffe et Louis parmi les spectres, on apprend que le courage peut revêtir différentes formes. Quelles autres valeurs aimez-vous transmettre dans vos livres?

Je ne sais pas si je transmets des valeurs dans mes livres, mais j’aime mettre en scène des personnages aux prises avec la difficulté de concrétiser leurs valeurs. C’est bien beau de dire je suis pour la paix ou je suis contre la surconsommation , mais quand ces valeurs entrent en conflit avec nos désirs ou nos impulsions, que faire? Comment conjuguer valeurs et nature humaine imparfaite? C’est la question qui me passionne le plus.

Quel était votre livre préféré quand vous étiez enfant?

Anne… la maison aux pignons verts et tous les autres livres dans la série des Anne m’ont profondément marquée. Je voulais aller vivre à l’Île-du-Prince-Édouard, alors que j’étais en plein Montréal! J’ai aussi adoré une écrivaine américaine qui s’appelle Judy Blume et écrivait des romans réalistes destinés aux jeunes. Tiens-toi droite!,Dieu, es-tu là? C’est moi Margaret ou Œil de tigre m’ont habitée longtemps et m’ont donné la piqûre des récits ordinaires : j’aime parler de la vie telle qu’elle est. Je pense qu’on a beaucoup à gagner à la regarder en face.

Anne Shirley Photo : Radio-Canada/Sullivan Entertainment