Votre ado s’éloigne un peu de vous et passe plus de temps dans sa chambre la porte fermée, et ses camarades prennent plus d’importance dans sa vie? Ces comportements sont normaux. Voici des pistes pour respecter le besoin d’intimité de votre enfant.

Texte de Nadine Descheneaux

Accepter les changements

À la puberté, les enfants font preuve de plus de retenue, de réserve, et cette tendance s’accentuera avec les années. On dénote aussi plus de pudeur et un plus grand besoin d’avoir un espace bien à soi. Respectez leurs besoins et ne les taquinez pas sur leurs nouvelles habitudes.

Accepter de ne pas tout savoir

Les confidences, les jeunes les font davantage à leurs potes qu’à leur famille. Ils et elles ont besoin de sentir que leurs pairs les acceptent et les comprennent. Et c’est un processus normal. À cet âge, on a aussi besoin de défusionner avec ses parents, donc on cherche à se construire en dehors du cercle familial. Malgré que vous ayez envie de tout savoir, ne brusquez rien. Maintenez le contact sans trop forcer. Privilégiez de nombreux contacts courts au lieu d’espérer une très longue conversation. Par exemple : profitez du trajet en voiture vers l’école pour discuter simplement sans bombarder votre enfant de questions. Il ou elle a besoin de savoir que vous êtes là et que vous vous intéressez à sa vie. C’est le meilleur gage pour maintenir une bonne relation.

Accepter ses limites

Eh oui, devant sa porte fermée, il faut cogner. C’est un geste de respect! Sa chambre est son espace, son refuge. Laissez-lui la liberté de la décorer à son goût et résistez à la tentation de vouloir la ranger à sa place. Toutefois, vous avez aussi le droit d’avoir des règles communes à la famille auxquelles l’enfant doit se plier (heure des repas en famille, tâches, etc.). Ces pratiques permettent de mieux vivre ensemble.

Accepter ses refus

Peut-être que votre ado a du mal à aborder certains sujets avec vous. Si vous sentez qu’il ou elle est mal à l’aise, arrêtez la conversation et offrez-lui de la poursuivre une autre fois. Laissez la porte ouverte, mais ne forcez rien.