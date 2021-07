Les jeunes peuvent vivre un stress démesuré à l’approche des examens ou même au fil de leur parcours scolaire par peur d’échouer, de décevoir ou de ne pas atteindre certains buts.

Texte de Nadine Descheneaux

Il est normal d’éprouver de la nervosité avant un examen. Le stress pousse à l’action… soit à l’étude! Toutefois, si cet état devient envahissant, il faut agir.

Parmi les symptômes reliés à l’anxiété de performance, on note la crainte de décevoir, la peur de ressentir du dépit si on n’excelle pas, la tendance à ne pas se considérer comme à la hauteur, les crises d’angoisse, les perturbations du sommeil, les problèmes de concentration ou de mémoire, le fait d’être extrêmement critique envers soi, les maux de tête, les tensions musculaires, la perte d’appétit, les troubles digestifs, etc.

Pour soutenir un adolescent ou une adolescente qui vit ce type d’anxiété, il faut d’abord l’aider à…

… revoir ses attentes. Pourquoi vouloir se surpasser ainsi? La valeur que la personne s’accorde tient-elle à ses notes? D’où vient cette impression? Exerce-t-on de la pression sur l’ado?

… relativiser les échecs . Pour la personne, une note de 80 % peut être synonyme d’échec. Aidez-la à voir les choses sous différentes perspectives et à nommer ses émotions. « Je suis poche » pourra devenir « Je ressens de la déception, car j’ai beaucoup étudié ».

… reprendre confiance en soi. Plus on stresse sur ses notes, moins on est capable de se concentrer. On ne cherche plus à comprendre la matière, on ne veut que briller. Comme parent, vous devez aider votre ado à accepter les compliments sur ses bons coups.

… ne pas viser que les notes. Le résultat est important, mais il faut aussi valoriser et souligner les efforts et le travail accompli. Faites-le avec votre jeune. Au lieu de ne lui demander que ses notes dans une matière, informez-vous sur les notions apprises, ce qui l’intéresse, ce qui lui déplaît, etc.

… trouver des outils pour se calmer. Il est impossible d’étudier sans cesse de longues heures, il faut aussi des moments de pause et des façons de se changer les idées. Votre ado devrait savoir discerner les signes de stress (nervosité, maux de ventre ou de tête…) et connaître des méthodes pour se détendre (cohérence cardiaque, dessin, exercice physique…). Savoir réagir à divers stress est une aptitude qui l’aidera toute sa vie.