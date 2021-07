Votre enfant a énormément grandi en peu de temps et vous avez remarqué une gaucherie dans ses mouvements? C’est normal! Voici trois infos pour mieux comprendre pourquoi les changements physiques à l’adolescence accentuent sa maladresse.

1. La coordination des jeunes peut être perturbée par les nombreux changements physiques vécus : ses pieds et ses mains s’allongent d’abord, puis ensuite ses membres, et finalement son torse. Tout ce processus ne se produit pas de façon synchrone, alors cela crée parfois des déséquilibres et votre ado paraît constamment gauche ou malhabile.

2. Pour certaines personnes, les poussées de croissance accrues – jusqu’à un centimètre par mois! – provoquent une altération de la précision des mouvements. Leurs gestes deviennent donc maladroits et patauds. Des recherches ont montré que les ados qui vivent une croissance rapide se déplaçaient de façon moins fluide et que leur démarche était moins régulière, établissant le fait que coordination entre le corps et le cerveau est perturbée.

3. Quand on grandit rapidement, on peut aussi souffrir de douleurs de croissance, principalement dans les jambes. Votre jeune peut donc être moins flexible et à l’aise dans son corps qu’auparavant. L’ado doit aussi s’adapter à son corps en constante évolution pendant quelques années, jusqu’à ce que sa croissance soit terminée.