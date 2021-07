À chaque étape de son développement, votre enfant change. En même temps, votre rôle de parent évolue aussi.

Voici des pistes de réflexion pour redéfinir votre place avec votre jeune et vous assurer que la relation reste bonne entre vous.

Ni trop souple, ni trop sévère.

Un parent n’est ni un ami ni un dictateur. Votre rôle se situe carrément entre les deux. La position exacte? Personne ne la connaît. Vous devez vous faire confiance et faire de votre mieux. Quand votre enfant traverse l’adolescence, votre rôle va encore une fois évoluer. Les jeunes ont besoin de règles, mais aussi de libertés. Votre enfant devient plus autonome et établit une certaine distance avec vous. Il faut l’accepter.

Fixer des règles ensemble.

Les ados grandissent, mais ont toujours besoin de règles. Celles-ci doivent être claires (couvre-feu à 23 h, appeler pour dire où on est, etc.) et peuvent être établies en famille. Elles doivent aussi être justes et appliquées en tout temps; si elles ne sont pas respectées, il y aura des conséquences. C’était le cas auparavant, ça l’est toujours maintenant.

Accepter que son ado ne soit pas nous.

Votre ado n’est pas la personne que vous avez été ni celle que vous souhaitez qu’il ou elle soit : c’est une personne bien distincte, avec des rêves différents des vôtres et de ceux que vous avez projetés sur votre enfant. Il ne faut pas lui faire porter le poids de vos propres rêves non réalisés.

Prendre le temps de réfléchir.

Si votre jeune vous demande quelque chose qui vous embête ou fait une crise, au lieu de trancher rapidement ou d’agir promptement, prenez le temps de réfléchir. Vous pouvez lui demander de préciser sa demande et de faire valoir son point de vue. Vous ne pouvez pas toujours savoir quoi faire. Le fait de parler à d’autres parents qui vivent la même chose que vous peut aussi aider.

À consulter