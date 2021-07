Chez les filles plus particulièrement, on observe que la puberté semble se manifester de plus en plus tôt. Des signes?

Chez les filles plus particulièrement, on observe que la puberté semble se manifester de plus en plus tôt. Des signes? Les seins qui se développent dès la troisième ou la quatrième année du primaire, les règles qui apparaissent à 9 ans et des jeunes de 10 ans qui ont l’air d’avoir le corps de personnes de 15 ans.

Plus tôt, vraiment?

De nombreuses recherches scientifiques ont soulevé l’hypothèse que la puberté surviendrait plus tôt qu’avant, mais les causes sont plutôt incertaines. Entre autres, on croit que l’hérédité, l’obésité et les pesticides agiraient sur le fonctionnement des hormones, mais les études n’ont pas établi de liens clairs en ce sens. De plus, il est difficile de figer dans le temps un événement qui s’étire sur quelques années. La puberté survient-elle plus tôt ou s’enclenche-t-elle plus rapidement? Difficile de trancher.

Les règles apparaîtraient aujourd’hui autour de 12 ans, alors que c’était autour de 14 ans en 1960. Il serait hasardeux de s’appuyer sur une seule théorie pour expliquer cette réalité. Parmi les causes hypothétiques de la puberté précoce, on stipule les meilleures conditions socioéconomiques, l’obésité et le surpoids, la consommation de viande, l’exposition à des polluants ou à des perturbateurs endocriniens (responsables du travail des hormones) et même l’exposition en jeune âge à des images de nature sexuelle.

Rassurer et non s’inquiéter

L’arrivée de la puberté, même à 9 ans, n’a rien de vraiment exceptionnel. Elle peut par contre être moins bien vécue si l’on n’a pas préparé son enfant assez tôt. Il est donc important d’ouvrir la conversation sur les changements liés à la puberté et de garder un discours positif. Il est primordial de ne pas transmettre ses peurs, ses inquiétudes et ses visions biaisées. C’est une étape normale de la vie, alors il vaut mieux mettre l’accent sur ce qui est beau et positif. Peut-être que l’on n’était pas rendu là dans sa tête de parent, mais il faut faire face à la musique. On ne pourra pas revenir en arrière. Il ne faut surtout pas que l’enfant se croie hors norme. Les jeunes peuvent perdre leurs repères pendant tous ces changements qui s’opèrent, surtout lorsque leurs camarades n’ont pour leur part pas encore entamé leur puberté. Épaulez-les en les rassurant, en parlant de vos expériences, mais surtout en insistant sur le fait que c’est normal de sentir qu’on perd un peu ses repères et de vivre de nombreuses émotions.

Informez-vous ensemble… et en solo. Vous pouvez trouver plusieurs livres à consulter et d’autres à offrir à votre enfant.

Trouvez des façons de souligner positivement cette étape.

Ne passez pas de commentaires sur les changements physiques.

Respectez le cheminement de votre enfant et ne l’étourdissez pas avec des questions ou des mises en garde.

Gardez la communication ouverte.

Si des changements vous inquiètent, discutez-en avec le médecin de votre enfant qui pourra mieux vous aiguiller.

