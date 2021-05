Est-ce que vos enfants ont déjà tellement aimé un livre ou une série que leur rêve était d’être un personnage de l’histoire? C’est un peu ce qui est arrivé à Loïc Bouffard, 12 ans, grand mordu de la populaire série de livres Défense d’entrer. Celui qui n’avait jamais mis les pieds dans une agence de distribution artistique s’est retrouvé à tenir un premier rôle, soit Lolo dans Défense d’entrer.

Un texte de Lisa Marie Noël

C’est à 8 ans que Loïc, déjà un grand lecteur, découvre le premier tome de Défense d'entrer. C’est le coup de foudre. Comme plusieurs autres jeunes de son âge, il lit les 13 tomes, et ce, à plusieurs reprises.

Quelques années plus tard, il tombe par hasard sur une publication Instagram annonçant qu’on est à la recherche d’un jeune garçon pour incarner Lolo dans l’adaptation télévisuelle de Défense d’entrer.

Loïc Bouffard a répondu à nos questions.

Qu’est-ce qui t’a tant plu dans les livres Défense d’entrer?

Loïc Bouffard : Le premier livre m’a été offert par ma marraine en cadeau. Les livres sont vraiment écrits avec la perspective d’un enfant de mon âge. C’est donc facile de s’y plonger, puisque ça ressemble à la vraie vie d’un jeune garçon. J’ai donc pu tout de suite m’identifier au personnage de Lolo. J’ai lu les livres plusieurs fois. Il s’agit de la série de livres jeunesse que j’ai le plus aimée.

Lolo et son chien Frileux Photo : Les productions Défendu

Avant d’avoir le rôle et avant même qu’il ne soit question de faire une série avec Défense d’entrer, est-ce que tu te reconnaissais dans le personnage de Charles-Olivier, surnommé Lolo?

LB : Absolument! J’ai des points en commun avec le personnage de Charles-Olivier. Nous sommes tous les deux empathiques et nous aimons plaire aux gens.

Raconte-nous comment tu t’es retrouvé à auditionner pour jouer Lolo, toi qui n’étais même pas comédien.

LB : J’ai vu, par un total hasard, une publication de Défense d’entrer sur Instagram. La publication mentionnait qu’une audition était en cours pour trouver la personne qui aurait la chance de jouer le personnage de Lolo. C’est avec un peu de naïveté que j’ai entamé la démarche, sans trop hésiter.

Mes parents ont accepté de me soutenir. Ils ont été d’accord tout de suite. Je ne crois pas qu’ils étaient conscients que j’étais le futur Lolo! Loïc Bouffard

J’ai fait toutes les étapes du processus et, enfin, à ma grande surprise, j’ai été choisi! Honnêtement, j’ai été surpris. Ça a été un peu irréel jusqu’au tournage.

L’auteure Caroline Héroux s’est inspirée de son fils, Charles-Olivier, pour créer Lolo. Comment s’est passée ta rencontre avec le vrai Lolo?

LB : On s’est rencontré une première fois au tout début du tournage. J’avoue que j’étais très gêné. J’étais impressionné de l’avoir en vrai près de moi. Ça s’est bien passé. J’étais reconnaissant qu’il prenne le temps de venir me voir sur le plateau. J’espère qu’il est content du résultat. Après tout, c’est de lui qu’on parle!

Lolo, un jeune garçon de 11 ans, nous présente sa famille et ses amis. Photo : Les productions Défendu

Est-ce que les thèmes abordés dans l’émission (le passage en 6e année, l’amitié, l’intimidation, les premières amours, les maladresses dans les relations interpersonnelles) rejoignent les jeunes de l’âge de Lolo?

LB : Oui, tout à fait! Je dirais même que ça se poursuit au secondaire! Je pense qu’il s’agit d’une belle façon justement d’aborder des sujets plus délicats, tout en humour. Je suis pas mal certain que les jeunes s’y retrouveront rapidement.

Caroline Héroux dit avoir hésité avant d’adapter les livres en série. Elle avait peur d’être déçue. Avais-tu cette même inquiétude?

LB : Non. Je ne me suis honnêtement jamais même posé la question. Pour moi, c’était une joie de savoir que Défense d’entrer allait être présentée à la télévision, et ce, avant même de savoir que j’y prendrais part. Le résultat est incroyable et j’en suis vraiment fier. Il faut dire que j’étais entouré de gens très compétents.

Je trouve que le rendu est vraiment très proche de l’univers des livres. C’est dynamique et éclaté, pareil comme dans les livres! Loïc Bouffard

Penses-tu que les adeptes des livres trouveront leur compte dans l’adaptation télévisée?

LB : Je l’espère sincèrement! À date, les commentaires sont positifs. Mon frère a lui aussi été un adepte des livres il y a quelques années et, bien qu’il soit maintenant plus vieux, il a beaucoup aimé les épisodes. Il a rapidement retrouvé l’univers des livres. C’est un bon signal pour moi. La série est finalement assez fidèle à l’esprit des livres.

La série Défense d’entrer en quelques mots

Série jeunesse pour les 7 à 12 ans

Adaptée des livres Défense d’entrer, de Caroline Héroux

Réalisée par Jason Roy-Léveillée

Met en vedette Loïc Bouffard, Sandrine Bisson, François Chénier, Charlie Pierre, Elliot Léonard, Loic Oliviera, Laura Compan, Victoria Bouchard, Thomas Haché et Béatrice Picard

13 épisodes en ligne sur ICI Tou.tv Extra

13 nouveaux épisodes seront offerts le 8 juin 2021.

