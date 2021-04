Votre préado est en amour? Lisez nos 5 conseils pour accompagner votre enfant.

Texte de Nadine Descheneaux

Ouvrir la discussion

Profitez des moments où votre enfant se confie à vous ou vous pose des questions pour discuter avec lui ou elle de ses sentiments. N’hésitez pas à lui retourner ses questions : Et toi, qu’est-ce que tu en penses (de donner un baiser, de tenir la main, etc.)? Cela vous permettra de vérifier sa position et ses interrogations.

Balancer votre intérêt

N’exagérez pas l’attention portée à ses amours, mais ne les ridiculisez pas non plus. Le sentiment amoureux peut apparaître dès la maternelle, et pour les plus jeunes, ce lien est très fort. Avant la puberté, l’amour est plus souvent évoqué dans une optique très romantique, et la sexualité n’est pas présente. L’enfant peut avoir un sentiment amoureux et vouloir imiter les grandes personnes. C’est en fait une étape normale d’un grand processus d’identification. D’un point de vue psychologique, quand l’enfant dit en aimer un ou une autre, il ou elle démontre à ses parents sa compréhension de ne pas pouvoir être en amour avec l’un d’eux, comme on l’explique dans le magazine Psychologies.

Éviter la fusion, la stigmatisation et la jalousie

Faites preuve de vigilance si vous observez que votre enfant tend à vouloir une relation fusionnelle avec son amoureux ou amoureuse. Il faut l’encourager à maintenir ses liens avec ses autres camarades. Ainsi, il ou elle apprend qu’être en amour ne devrait pas interférer avec les relations d’amitié déjà existantes. Il ou elle comprend qu’il y a de la place pour diverses formes d’amour dans sa vie. Évitez les questions comme est-ce que c’est ton amoureux (amoureuse)? , qui suggèrent d’établir un statut fixe sur la relation existante, et abstenez-vous de commentaires de jalousie sur le fait qu’il ou elle aime une personne autre que vous.

Parler de consentement

Il est important de parler de consentement. Il faut que votre enfant sache qu’il ou elle n’a pas le droit d’imposer à l’autre de lui tenir la main, de l’embrasser ou de le ou la toucher. Il est aussi nécessaire de lui rappeler que tout le monde est maître de son corps et qu’on peut en tout temps refuser certains rapprochements ou gestes provoquant un malaise ou un inconfort.

S’informer en duo

Plusieurs livres existent pour vous accompagner et pour guider votre jeune. Consultez-les.

POUR LES JEUNES

Ma sexualité de 9 à 11 ans, Jocelyne Robert, Les Éditions de l’Homme.

Ma sexualité de 6 à 9 ans, Jocelyne Robert, Les Éditions de l’Homme.

Full sexuel : la vie amoureuse des adolescents, Jocelyne Robert, Les Éditions de l’Homme.

Album jeunesse sur le consentement : Le cochon qui voulait dire non, Carine Paquin, Les Éditions Michel Quintin.

POUR LES PARENTS

En plus des livres cités pour les jeunes :