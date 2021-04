Les enfants qui en intimident d’autres peuvent agir ainsi pour différentes raisons. Petit tour d’horizon de cinq faits pour mieux les comprendre et les aider à s’en sortir.

Texte de Nadine Descheneaux

Manque de confiance en soi

Les enfants qui font de l’intimidation ont rarement une bonne estime et ont étonnamment peu confiance en soi. Leur corps, leur réussite scolaire, leur talent ou encore leur famille peuvent les complexer. Il serait nécessaire de valoriser leurs forces positives pour les encourager à les développer davantage.

Pas beaucoup d’amis et d’amies

Bien souvent, ces enfants n’ont que très peu de camarades. Leur comportement avec les autres ne favorise pas la création de liens, ce qui les rend encore plus enclins et enclines à combattre ce fait par le maintien de leur attitude intimidatrice, qui leur sert en fait de protection sociale.

Compensation pour d’autres sphères où on n’a pas le contrôle

Pour certaines jeunes personnes, l’intimidation est une tactique adaptative qui leur permette de combler leur sentiment d’insécurité. Parce qu’elles se sentent impuissantes dans certaines sphères de leur vie, elles utilisent l’intimidation pour trouver le sentiment de contrôle. Leurs réactions peuvent aussi démontrer qu’elles n’arrivent pas à exprimer leurs émotions et particulièrement leurs frustrations (jalousie, colère, etc.).

Quête d’attention

Par l’intimidation, il y a des enfants qui cherchent l’attention des adultes (profs, parents, etc.) et des autres enfants, attention difficile à obtenir autrement. On peut voir des cas où l’enfant a peu de supervision parentale ou sollicite peu d’intérêt à l’école. Il ou elle cherche alors à se faire remarquer… même si c’est négatif! Il faut lui apprendre à rechercher l’attention positive des autres.

Victime d’intimidation soi-même

Les victimes d’intimidation auront plus tendance que les autres à reproduire ce comportement. On doit leur apprendre comment agir autrement pour résoudre un conflit en leur montrant les gestes et actions à poser. Elles ont besoin de modèles.