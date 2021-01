Enfiler son habit de neige rapidement est un défi pour les enfants. Ces quelques petits trucs peuvent les aider à gagner de la vitesse.

Texte de Nadine Descheneaux

Organiser l’espace

L’enfant doit avoir accès à ses vêtements sans devoir demander de l’aide. Pensez à mettre des crochets et un bac pour ses accessoires à sa hauteur.

Utiliser des pictogrammes

Pour rendre votre enfant plus autonome, créez, à l’aide de pictogrammes (ou de mots selon son âge), la routine efficace pour l’habillage. Découpez chaque action (enfiler les salopettes, puis les bottes, mettre la tuque, etc.). Au début, faites la routine avec votre enfant en lui expliquant pourquoi on respecte cet ordre. On met le cache-cou avant le manteau, ainsi, ton cou est mieux protégé du froid. Affichez sa routine dans un endroit à sa portée comme guide au besoin.

Donner du temps

Personne n’apprend bien sous pression. Offrez à votre petit ou petite un peu plus de temps au début pour effectuer sa routine sans vous. Plus l’enfant l’intégrera, plus l’habillage sera rapide.

Couper les distractions

Pendant l’habillage, coupez les distractions (télévision ou autres) pour que votre jeune puisse se concentrer uniquement à cette tâche.

User du je te regarde

Votre enfant vous demande de l’aide? Au lieu de spontanément la lui offrir, dites-lui que vous savez qu’il ou elle est capable de le faire sans vous et que vous l'observez. Parfois, votre enfant ne cherche que votre attention. En restant tout près sans le faire à sa place (même si c’est tentant pour gagner du temps!), vous donnez de la confiance à l’enfant. Multipliez les encouragements, soulignez ses efforts et chaque étape réussie par des félicitations. C’est ainsi que se développera son goût de l’autonomie.