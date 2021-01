La politesse est une habileté sociale à enseigner aux enfants dès leur jeune âge afin que leurs relations avec les autres soient harmonieuses et respectueuses.

Texte de Nadine Descheneaux

Dire s’il vous plaît

Ces mots magiques constituent la base du respect et de la politesse. Les enfants comprennent ainsi la différence entre une exigence et une demande; quand on veut quelque chose ou une permission, on doit le demander en prenant soin d’ajouter ces quelques mots à la fin.

Remercier

Dire merci devrait être un réflexe pour l’enfant chaque fois que quelqu’un l’aide, lui donne quelque chose, lui dit un compliment, etc. Pour que vos enfants le disent sans que vous ayez à leur rappeler sans cesse, le meilleur truc reste de le dire très souvent vous aussi. Rapidement, on vous imitera!

S’excuser

Enseignez aux enfants à exprimer des excuses ou à dire désolé si quelqu’un est bousculé à leur passage, et ce, même si ce n’était pas intentionnel. Vous leur enseignez ainsi à être empathiques.

Le ton

Il est nécessaire d’apprendre aux enfants à ne pas parler à un adulte de la même manière qu’à un membre de leur fratrie. Il y a plusieurs tons de voix possibles et ils changent selon la personne à qui l'on s’adresse et les circonstances.

Attendre son tour…

Sans trop rouspéter! Il est impossible qu’un enfant soit toujours le premier. On doit donc lui apprendre à patienter sans crier à l’injustice.

Les rudiments du vouvoiement

Dans certaines écoles, le vouvoiement est de mise. Expliquez à vos enfants pourquoi il est important de vouvoyer les gens et montrez-leur que vous le faites aussi avec certaines personnes.