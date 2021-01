Célébrez la lecture et mettez le plaisir de ce passe-temps dans votre quotidien, le temps d’un samedi soir. La troisième Nuit de la lecture propose une trentaine d’activités pour toute la famille.

Un texte de Ève Christian

Quoi : La Nuit de la lecture au Québec

Où : En ligne

Quand : Le samedi 23 janvier 2021, de 18 h à 23 h

Pour qui : Tous les âges et tous les goûts

Explications : Pendant cette soirée, prenez connaissance des coups de cœur littéraires des librairies, des bibliothèques et des organismes culturels de partout au Québec. Directement de leur foyer, à leur écran, 52 écrivaines et écrivains québécois liront au public plusieurs de leurs textes par le biais d’une trentaine d’activités divisées en thèmes et selon des groupes d’âge précis (4-8 ans, 6-10 ans, 8-12 ans, 10-14 ans, 13 ans et plus, adultes).

Thématiques :

Des mots qui résonnent (poésie, slam et conte)

La nuit énigmatique (roman policier)

La nuit fantastique (littératures de l’imaginaire)

Des mots pour s’endormir… moins niaiseux!

+ : Les porte-parole Kim Thúy et Simon Boulerice nous invitent dans leur salon ou ailleurs dans leur maison. Faisons pareil : installons-nous confortablement, en pyjama ou en vêtements mous, allumons chandelles et petites lumières, et, chez nous mais ensemble, plongeons dans des livres par la voix de leurs créatrices et créateurs.

Inscription : Obligatoire pour accéder aux salles virtuelles de l’événement sélectionné Choisir une activité parmi les six proposées chaque heure. Les deux premières (18 h et 19 h) sont davantage axées sur les enfants; ce sera ensuite au tour des ados et des adultes de laisser entrer les mots dans leurs oreilles…

Prix : Gratuit