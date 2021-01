Inglitrompet : Colibris et musique. Parallèle entre les fleurs de nectar et le tuba.

Le petit bonhomme de poche : Un petit bonhomme vit dans une valise sur un trottoir. Une rencontre, en apparence hostile, fait naître une amitié heureuse. Intéressant avec écouteurs, bruits et musique. Thèmes : environnement et récupération. On reste accroché; passionnant. Morale : ne pas se fier aux apparences.

La maison du hérisson : Un hérisson devient l’objet de moqueries d’autres animaux en raison de son amour pour sa maison dans la forêt. Conte chaleureux narré avec rythme et rimes. Magnifique travail d’animation avec objets et textures. Environnement sonore important. On y traite de jalousie, d’envie et de moquerie. Court métrage gagnant de plus de 35 prix à l’international.