Il existe de nombreux balados à écouter en famille. Et vous devriez en profiter : il y a au moins cinq bonnes raisons de partager ce plaisir avec vos enfants.

Un texte de Nadine Deschesneaux

1- Vivre moins de stress

Le matin et le soir, sur la route entre l’école et la maison, l’écoute d’un balado est beaucoup moins stressante que celle des nouvelles. On a tous besoin d’un peu de calme pour commencer et terminer nos journées.

2- Développer des intérêts communs

Choisir ses balados ensemble permet de découvrir les intérêts que l’on partage. Ces points communs tissent des liens entre vous. Plus les enfants grandiront, plus ces liens seront précieux.

3- Faire des découvertes surprenantes

Peut-être que vous ignoriez que l’astronomie captivait votre enfant? En prenant du temps pour écouter les mêmes balados que vos jeunes, vous découvrirez ce qui les passionne.

4 - Prolonger le plaisir

Après avoir écouté un balado sur un sujet particulier, vous voudrez peut-être pousser un peu plus loin en cherchant des infos à la bibliothèque, sur le web, en visitant un musée ou en planifiant un voyage. Qui sait où vous mèneront ces séances d’écoute en duo?

5 - Varier les formes d’apprentissage

Les balados permettent d’apprendre autrement. Pour les petits et petites qui ont plus de difficulté à l’école, cette forme d’apprentissage peut les aider à développer leur assurance. Finalement, vos enfants réalisent qu’il n’y a donc pas d’âge pour acquérir de nouvelles connaissances. Voilà un bon modèle!