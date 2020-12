La difficulté cette année durant le temps des Fêtes, c’est l’absence de repères. Les jeunes enfants vivent la déception de ne pouvoir s’asseoir sur les genoux du bonhomme à la barbe blanche afin de lui raconter leurs désirs. Les amateurs et amatrices de musique manquent les concerts de Noël, qui sont souvent synonymes de réjouissances, et pour d’autres, comme moi, c’est l’absence des traditionnels spectacles auxquels on assiste en famille… Mais il y a moyen de se rattraper. Voici trois idées d’activités de Noël à faire en toute sécurité.

Un texte de Ève Christian

Le père Noël... depuis son salon au pôle Nord

Description : Eh oui, le père Noël s’adapte au quotidien : il est passé au virtuel! C’est évidemment impossible d’aller le rencontrer dans la réplique de son royaume au Complexe Desjardins, à Montréal, mais les enfants ont tout de même droit à un tête-à-tête avec lui. Prenez un rendez-vous pour votre famille, mais faites vite, car il est bien sollicité d’ici le 24 décembre!

Concert de Noël des Petits Violons

Concert de Noël Les Petits Violons Photo : Gracieuseté Les Petits Violons/Benjamin Seropian

Où : Webdiffusion sur leur page Facebook

Quand : Le dimanche 20 décembre à 16 h (concert enregistré le 13 décembre)

Description : Un concert varié qui se termine sur des airs de Noël et de folklore, mais qui débute par trois pièces classiques :

Simple Symphony, de Benjamin Britten, qui rassemble des partitions écrites alors qu’il était enfant;

Variations sur un thème de Corelli, du violoniste Fritz Kreisler, rappelant la Vienne d’avant-guerre;

le célèbre Canon de Pachelbel.

Voici un extrait en répétition du Concert de Noël des Petits Violons, enregistré à l’Église Saint-Pierre Apôtre

Mon avis : J’aime le fait que cet orchestre soit composé d’artistes d’âges variés : les enfants et les adultes joignent leurs archets pour interpréter des pièces tant classiques que festives. Leur concert de Noël est toujours un moment joyeux : on a le goût de taper des mains pour accompagner les reels dansants et d'entonner les airs de Noël en famille. En 2020, on fait tout ça dans son salon!

Comme chaque année, Julie Daoust anime cet événement avec justesse et passion!

Prix : gratuit

Décembre de Québec Issime

Décembre de Québec Issime Photo : Gracieuseté de Québec Issime/Paul Ducharme

Quoi : 18e année du spectacle Décembre, de Québec Issime

Quand : Visionnement unique, offert entre le 19 décembre et le 2 janvier

Description : C’est une grande fresque musicale en plusieurs tableaux qui souligne vraiment bien le temps des Fêtes et ses traditions telles que la lettre au père Noël écrite par les enfants, la messe de minuit, la chasse-galerie, le party du jour de l’An, les sports d’hiver et les chansons entonnées en famille, comme Vive le vent.

Une vingtaine d’artistes chantent, dansent, jouent de la musique et interprètent plusieurs rôles dans des costumes somptueux et des décors féériques.

Mon avis : En famille, chaque année, on assiste à deux spectacles : le Casse-Noisette des Grands Ballets et le spectacle Décembre. Ce dernier est très festif, et je vous assure qu’il saura mettre l’atmosphère des Fêtes dans votre salon! La magie et la joie de Noël transcenderont l’écran, mais aussi la nostalgie. Les adultes aux grandes familles auront peut-être le même réflexe que moi et diront : Je me souviens, quand j’étais petite… Entre autres tableaux amusants, celui des lutins, du père et de la mère Noël fera rire toute la famille, alors que celui de la chasse-galerie ou de la charlotte feront monter des émotions aux personnes plus âgées…

À noter : Ce spectacle a été capté en 2014 au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.

Prix : Réservez votre spectacle en webdiffusion (35 $ incluant taxes et frais de service) et un lien de visionnement vous sera envoyé.