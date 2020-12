Voici des livres, un CD et un livre audio pour souligner le temps des Fêtes en famille.

Un texte de Ève Christian

Titre : Le Noël du sapin moche – Léon le raton

Autrice : Lucie Papineau

Illustratrice : Amandine Gardie

Éditions : Auzou

Pour les enfants et parents à partir de : 4 ans

Résumé : Des animaux découvrent un sapin à la forme plutôt irrégulière. Plusieurs s’en moquent alors que Léon leur explique qu’il est vieux et que pendant sa longue vie, ses branches ont abrité des multitudes d’oiseaux. Il suggère de le décorer en vue de Noël qui vient.

Mon avis : Les enfants retrouveront avec plaisir le raton Léon et ses potes dans cette histoire attendrissante qui parle de diversité physique, par le biais d’un sapin pas très standard. Complicité, créativité, récupération et relation avec les personnes âgées sont quelques-uns des thèmes abordés. Belles illustrations colorées.

----

Titre : Le spectacle fantarctique – Slush le lutin

Auteur : Jean-François Faucher

Illustrateur : Martin Aubry

Éditions : Alaska

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Slush, le lutin le plus actif du père Noël, a une idée géniale pour divertir ses collègues après leurs dures journées de travail : il organise un spectacle de Noël! Mais ça ne se passe pas tout à fait comme il le voudrait; d’autant plus qu’il est envahi par le trac lors de la présentation de ses numéros! (Quatrième tome de la collection Slush le lutin).

Mon avis : À la veille du congé des Fêtes, cet événement est courant : la présentation de spectacles. Pour des enfants, c’est facile de préparer des numéros et de les montrer, alors que pour d’autres, ça demande une grande part de courage. Mais quand l’exploit est réussi, l’estime personnelle est à la hausse!

Téléchargez gratuitement l’appli de la maison d’édition et découvrez sur sept des pages du livre des animations sonores loufoques. Il y a aussi des dessins à colorier.

À noter : L’auteur et conteur Jean-François Faucher invite les enfants le 22 décembre à 18 h 30 à se joindre à lui pour écouter une aventure du lutin Slush : Noël en péril.

----

Titre du livre audio :Les grands-mères viennent du pôle Nord

Autrice : Chantal Dézainde

Illustratrice : Fil et Julie

Narratrice : France Castel

Éditions : Bayard

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Noël approche et des enfants attendent la visite de leur grand-mère qui vient de loin, les bras chargés de cadeaux , mais pas Jérémie… Lui aussi aimerait recevoir chez lui une petite grand-maman pour célébrer cette belle fête. Suspectant que les grands-mères viennent du pôle Nord, il en fait la commande au père Noël.

Mon avis : Une histoire toute douce comme la première neige qui tombe. La voix de France Castel est très grand-maman : rassurante et apaisante. Conte parfait à écouter avant d’aller au lit.

----

Titre :La véritable histoire de Noël et Noé

Auteur et illustrateur : Sylvain Bouton

Éditions : ADA - collection Espoir en canne

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Noé et Noël sont voisins et amis. Mais après une soirée arrosée et bien copieuse, les deux compères s’emmêlent les pinceaux, ce qui risque de tourner au cauchemar : Noé se retrouve à distribuer des cadeaux et Noël, à conduire une arche pleine d’animaux!

Mon avis : Un imbroglio, à l’origine sans une trop grande incidence, dégénère et peut engendrer des conséquences malheureuses pour autrui. Amenée avec humour, cette situation porte à réflexion.

----

Titre du CD : Joyeux flocons

Paroles : Geneviève Levasseur et Jean-Christophe Minguez

Musique : Geneviève Levasseur

Voix : Aurélie Morgane

Étiquette : Productions C’est chouette

Pour les enfants à partir de : 7 ans

Résumé : Treize chansons à écouter en dégustant un chocolat chaud pour agrémenter les soirs d’hiver et le temps des Fêtes. Accompagnée de sa copine Billie la souris acrobate, de son copain Cloche-Pied le chien glouton et du lutin Octave, Maria présente dix pièces musicales originales (de belles histoires!) et trois qu’on reconnaîtra.

Mon avis : De la musique intelligente et rythmée qui fera danser les enfants. Fillettes et garçons aimeront chanter avec Maria en suivant les paroles sur l’affiche incluse dans la pochette. Parents, soyez à l’affût de ses futurs spectacles, car il semble qu’ils soient bien dynamiques et adorés des fillettes et garçons!