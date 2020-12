Voici des livres (et un ballet à regarder), un CD, un livre audio et un album souvenir pour mettre de la joie durant le temps des Fêtes et à Noël.

Un texte de Ève Christian

Titre du livre-disque :Mes comptines à écouter

Voix et arrangements : Maryse Letarte

Illustratrice : Lilidoll

Éditions : Auzou

Pour les enfants à partir de : 2 ans

Résumé : Ce livre-disque aux illustrations colorées contient des chansons classiques de Noël et quatre chansons originales de Maryse Letarte.

Mon avis : Aucune crainte de laisser ce livre dans les petites mains, en raison des pages cartonnées. À la voix de Maryse Letarte se joint parfois celle de sa fille, Stella, nous incitant à entonner en famille les chansons connues. Ses compositions deviendront traditionnelles tellement elles sont jolies. C’est un CD dont on ne se tanne pas! Les comptines sont téléchargeables sur le site Internet à l’achat du livre.

----

Titre : La magie de Casse-Noisette

Autrice : Mireille Messier

Illustratrice : Gabrielle Grimard

Éditions : Dominique et Compagnie

Pour les enfants à partir de : 3 ans

Résumé : Accompagnée de son père, une fillette assiste à son premier spectacle de danse, le ballet Casse-Noisette, dans une grande salle.

Mon avis : On sent l’émerveillement de la petite. Cette histoire contient peu de mots, mais est remplie d’onomatopées pour chaque circonstance. Ça rend la lecture amusante. Après quelques fois, les enfants participeront avec joie!

En complément : Le 57e Casse-Noisette par Les Grands Ballets Canadiens de Montréal ne pourra pas être présenté en salle cette année. Ne manquez donc pas les deux diffusions suivantes : sur ICI TÉLÉ, le 18 décembre à 19 h, et sur ICI ARTV, le 28 décembre à 20 h.

----

Titre :Nanouk, l’ourson de Noël

Auteur : Gilles Tibo

Illustratrice : Sabrina Gendron

Éditions : Auzou

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : En plein envol, lors de la tournée nocturne du père Noël, l’ourson Nanouk tombe de la hotte du barbu. L’étiquette qu’il a au cou lui permet d’être transporté de main en main jusqu’à son destinataire, qui se fera une joie de le serrer dans ses bras.

Mon avis : Très belle histoire de Noël, où la bonté et l’entraide transparaissent. L’album est magnifique. Un classique à relire à chaque temps des Fêtes.

----

Titre du livre audio :Le Tyrano nez rouge, une préhistoire de Noël

Auteur : Gilles Chouinard

Illustrateur : Rogé

Narrateur : Francis Ducharme

Éditions : De la Bagnole

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Pendant la construction de leur château de neige, quatre enfants découvrent, dans un gros bloc de glace, un bébé dinosaure dont le bout du museau est rouge. Le Musée d’archéologie reconnaît qu’il est semblable au tyrannosaure rex. Décongelé, ce bébé renaît et mange tout ce qui lui tombe sous la patte. On le transporte au pôle Nord, où il pourra se nourrir de gibier à volonté. Toutefois, à quelques jours de Noël, l’histoire prend une tangente célèbre…

Mon avis : Vous avez lu le titre à voix haute? Cette histoire s’inscrit tout à fait dans la thématique de Noël. L’humour est au rendez-vous, tout comme des notions d’archéologie et, bien sûr, la magie de Noël!

----

Titre : L’infâme piège de Noël

Autrice et auteur : Pascale Richard et Alexandre Courteau

Illustrateur : Baptiste Amsallem

Éditions : La Bagnole - collection El Kapoutchi

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Résumé : El Kapoutchi est le roi des méchants. Son plaisir ultime : pourrir la vie des enfants. Le voici revenu en force pour corrompre Noël. Quel plan machiavélique va-t-il encore inventer?

Mon avis : El Kapoutchi est un personnage méchant qu’on aime haïr! Ses aventures enbalado plaisent aux jeunes, qui se bidonnent à les écouter. Les effets sonores sont amusants et installent un univers qu’on imagine facilement! Déjà 11 épisodes sont offerts.

----

Titre : Nos plus beaux souvenirs de Noël

Conceptrice graphique : Mylène Purcell

Éditions :Pomango

Pour toute la famille

Résumé : Une tradition à commencer en 2020 et qui se poursuivra pendant cinq ans : un livre où inscrire les souvenirs familiaux du temps des Fêtes. Activités, bricolages et jeux à réaliser au fil des pages, pour les enfants avec leurs parents.

Mon avis : La mise en page attrayante donne le goût de remplir les sections : meilleur repas de Noël, plus bel arbre, livre d’or de la visite (peu de signatures à prévoir en 2020!), sorties et activités, listes de cadeaux, chansons, défis photo, anecdotes, météo, etc. Une pochette annuelle permet d’y glisser ce dont on veut se souvenir longtemps! Un grand livre que la famille voudra remplir et regarder année après année.