Quatre jeux pour occuper la période des vacances en s’instruisant et en s’amusant en famille!

Un texte de Ève Christian

Nom : Les perles Lalaboom

Entreprise : Imports Dragon

Pour les bébés dès 6 mois jusqu’aux enfants de 4 ans

Explications : Ensembles variés de pièces colorées pour développer la motricité fine et la coordination chez les jeunes enfants. Plusieurs actions sont possibles avec ces perles : en explorer les formes et les textures, reconnaître les couleurs, les assembler, les combiner, les empiler, les tourner l’une sur l’autre pour les ouvrir ou les fermer, et même les enfiler l’une après l’autre sur un lacet.

Mon avis : Les différentes variantes sont bien appréciées des familles qui ont deux ou trois enfants en bas âge, car les apprentissages se font selon les besoins individuels. Le contenu des boîtiers est diversifié, les pièces, solides, sont de formes amusantes. L’imagination et la créativité des jeunes enfants donneront à coups sûrs de beaux résultats.

---

Nom : Nappes éducatives et ludiques

Illustratrice : Julie Blais (nappe de Noël)

Entreprise : Solutions éducatives BiMoo

Pour les enfants de 2 à 8 ans

Explications : Des nappes pour stimuler les quatre sphères du développement global : langagière, cognitive, socioaffective et motrice (fine et globale). Trilingues et offertes sous plusieurs thématiques, elles aident aussi à la gestion des émotions des bambins, qui pointent et nomment ce qu’ils ressentent. Les apprentissages acquis rendront les filles et les garçons fiers tout en développant leur estime de soi.

Mon avis : Tout en s’amusant, l’enfant acquiert des connaissances et du vocabulaire, fait des jeux d’association, d’organisation spatiale, reconnaît les couleurs, les lettres, les chiffres et les différentes langues, et utilise sa créativité en dessinant sur la nappe! On peut utiliser les nappes de multiples façons, en petits ou grands groupes. Un guide en ligne suggère plusieurs activités. C’est une excellente idée pour animer une fête d’enfants; celle de Noël est très belle! En plus, ces nappes sont écologiques, réutilisables et faciles d’entretien.

---

Nom : Coffrets spéciaux des Fêtes

Créateurs : Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec (organisme régional membre du Réseau Technoscience)

Pour qui : Coffret Explorateurs (4-5 ans) et coffret Débrouillards (6-12 ans).

À noter : Les ados de 10 à 15 ans ont aussi droit à leur coffret spécial des Fêtes Génitrucs https://technoscience-mcq.ca/produit/nouveaute-coffret-genitrucs-10-a-15-ans-special-des-fetes/)

Explications : Ces coffrets plaisent aux enfants qui aiment les sciences. Les concepts scientifiques rattachés aux cinq expériences sont bien vulgarisés, et chacune de ces expériences est adaptée aux groupes d’âge visés. Une capsule vidéo réalisée par des éducateurs et éducatrices guide les jeunes dans la réalisation de leurs expériences.

Expériences des 4 et 5 ans : carte de vœux parfumée, boule de Noël bouillonnante, bonhomme de neige fondant, flocon salé et coloré, une assiette bien particulière. Capsule Explorateurs

Expériences des 6 à 12 ans : sac cadeau, boule de Noël explosive, neige artificielle, flocons à la menthe, glu festive.

Capsule Débrouillards

Mon avis : Un excellent moyen pour s’initier à la démarche scientifique et pour comprendre les phénomènes du quotidien tout en s’amusant. Le matériel nécessaire aux expériences est fourni dans le coffret (super idée!) avec les fiches explicatives. Ces coffrets spéciaux des Fêtes incluent un magazine (Explorateurs ou Débrouillards) et un livre ou une peluche.

À noter : Les commandes passées avant le 18 décembre seront reçues à temps pour Noël.

---

Nom: Ensembles de construction Dragon Blok

Entreprise : Imports Dragon

Pour les enfants à partir de 6 ans

Explications : Les plus grandes œuvres architecturales du monde en minibriques à assembler. Un manuel d’instructions détaillé étape par étape est inclus. Ces modèles développent la créativité, le sens de l’observation, le raisonnement, la motricité fine tout en constituant une belle activité familiale!

Durée de la construction du monument : variable selon les modèles; ça peut durer des jours!

Mon avis : En soi, ce jeu de construction ressemble aux grands modèles des autres marques de blocs à emboîter et est même compatible avec eux. Ce qui distingue cette collection, c’est l’aspect historique et l’information qui s’y rattache. En famille, on a toujours un projet de grand casse-tête aux Fêtes; cette fois, ce sera une grande construction : cathédrale Notre-Dame ou Louvre? Taj Mahal ou Maison-Blanche? Tour de Pise ou Tour du CN? Le choix est vaste.