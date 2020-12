Simon Boulerice, auteur jeunesse prolifique, invite vos enfants (et vous aussi bien sûr) à découvrir trois de ses livres. Attendez-vous à une rencontre dynamique!

Un texte de Ève Christian

Quoi : Une rencontre littéraire pour les enfants avec Simon Boulerice

Où : En ligne, événement Facebook

Quand : Le samedi 5 décembre de 14 h à 15 h

Pour qui : Les enfants de 4 à 12 ans

Explications : Simon Boulerice a écrit plus d’une quarantaine d’ouvrages pour les jeunes. Certains de ses livres ont reçu de prestigieux prix. Les thèmes qu’il aborde dans ses histoires sont profonds, font réfléchir et ouvrent des discussions familiales.

Lors de cette rencontre, l’auteur coloré présentera son parcours littéraire et lira trois de ses textes qui traitent de différence et d’empathie. Il propose aux enfants de participer à la rencontre avec papiers et crayons.

Prix : Un billet par enfant participant au prix que vous choisirez. Un lien de visionnement Zoom vous sera envoyé.

Ordinaire : 15 $

Accessible : 5 $ Solidaire : 30 $

Les trois lectures de Simon Boulerice

Titre :Florence et Léon

Illustratrice : Delphie Côté-Lacroix

Éditions : Québec Amérique

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Florence a un problème respiratoire alors que Léon est handicapé visuel. Une rencontre au gré du hasard fait naître une belle union où l’un devient le complément de l’autre.

Mon avis : Plus jeunes, Flo et Léon étaient comme les autres; le temps a passé et des difficultés physiques sont apparues. Mais ces deux personnes ont réussi à outrepasser leur handicap et mènent une belle vie. Ce livre parle de différence et de maladies de façon poétique. L’analogie avec la paille est vraiment bien imagée et contribue à faire réaliser aux enfants comment voit Léon et respire Florence. Les magnifiques illustrations où domine le gris ponctué de couleurs vives ici et là attirent le regard.

Titre :Les enfants à colorier

Illustratrice : Paule Thibault

Éditions : Fonfon

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Résumé : Quatorze enfants atypiques affichent leurs différences et leurs couleurs sans compromis. Simon Boulerice a écrit leur histoire en s’inspirant des enfants qu’il rencontre dans les écoles depuis dix ans. Les illustrations sont signées par une artiste spécialisée en portraits.

Mon avis : Un hommage aux enseignantes et aux enseignants qui célèbrent l’unicité de leurs élèves. Des enfants magnifiques avec leurs différences physiques, leurs difficultés d’apprentissage, leurs habitudes alimentaires et familiales, leur identité sexuelle… Un kaléidoscope coloré de petites personnes en voie de devenir des adultes à l’avenir prometteur. Un livre qui donne espoir.

Titre : Le pelleteur de nuages

Illustratrice : Josée Bisaillon

Éditions : La courte échelle

Pour les enfants à partir de : 7 ans

Résumé : Les mains brunes tachetées de blanc d’Elliot lui font penser au pelage d’un dalmatien. Son père a la peau noire, sa mère, blanche, et lui, décolorée. Cette dépigmentation s’étend à ses poignets et suscite des remarques de la part de ses pairs. Il souffre de vitiligo et il en a honte.

Mon avis : Texte empreint de poésie complété à merveille par les illustrations à l’effet flou et non défini réalisées au pastel sec et au fusain. Le mariage est doux, comme les nuages qu’observe attentivement Elliot ou la neige dans laquelle il adore jouer. Un livre avec de belles analogies (les mains empreintes de terre du papa jardinier ou de traces d’huile de la mère mécanicienne) qui parle de différences (la maladie d’Elliot le rend un être unique) avec humour (ses taches blanches sont la preuve qu’il est un bon pelleteur de nuages!).