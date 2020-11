La période de l’avent commence le 1er décembre. C’est un mois durant lequel la patience des enfants est mise à rude épreuve. Voici quelques idées pour occuper agréablement ces 24 jours!

Un texte de Ève Christian

Un livre et des événements lecture

Titre : Qui est le vrai père Noël?

Autrice : Valérie Fontaine

Illustratrice : Mika

Éditions : Scholastic

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : C’est le cafouillage au pôle Nord : le père Noël a disparu. Des lutins et des lutines ne savent pas où donner de la tête, alors que d’autres font les cent coups, les bonshommes de pain d’épice se révoltent et la mère Noël est en voyage d’affaires! Noël aura-t-il lieu dans les règles de l’art pour faire sourire les enfants du monde?

Mon avis : Une aventure à lire du 1er au 24 décembre, en 24 chapitres, de quoi faire travailler la patience des bambins et bambines. Les illustrations colorées sont ludiques. J’ai enfin compris pourquoi il y a tant de répliques du vrai père Noël ici et là avant la nuit magique.

Événement virtuel : Le samedi 28 novembre, de 10 h à 11 h, assistez avec vos enfants à des lectures d’extraits d’œuvres jeunesse sur le thème de Noël, dont ce livre, Qui est le vrai père Noël? Réservez une place gratuite en ligne et un lien zoom vous sera envoyé.

Lancement en présentiel : Le dimanche 29 novembre, entre 11 h et 13 h, assistez en famille au lancement de Qui est le vrai père Noël? en compagnie de ses créatrices à l’Espace Urbain Parents Gamins à Prévost. Réservez la place de votre famille!

Un balado

Balado : Les plus grands secrets de Nicolas Noël

Pour les enfants à partir de : 3 ans

Résumé : Ce balado est aussi un calendrier de l’avent! Du 1er au 24 décembre, écoutez avec vos jeunes enfants un des 24 épisodes qui leur permettra de patienter tout en satisfaisant leur curiosité. Les épisodes s’écoutent indépendamment l’un de l’autre, et les questions concernant le père Noël viennent d’autres enfants :

Comment es-tu devenu le père Noël?

Les lutins sont-ils tes enfants?

As-tu une maman?

Tes bottes sont-elles magiques?

Pourquoi faut-il faire dodo le soir de Noël?

Ces courts balados (autour de six minutes chacun) ont contenté mon esprit scientifique! Nicolas Noël est convaincant dans son rôle, sa voix rassurante et son discours joyeux transmettent cette chaleur digne d’un père Noël. Grésille, son fidèle lutin coquin, y ajoute parfois son grain de sel. Une chanson différente et entraînante accompagne presque tous les balados.

Du bricolage

Quoi : Le site Les Débrouillards

Ce site regorge d’idées pour fabriquer descalendriers de l’avent. Ça prend un peu de colle, une brocheuse, du carton et quelques autres articles, pour la plupart à portée de main dans la maison (des rouleaux vides de papier hygiénique, une boîte de conserve, du papier d’emballage, des épingles à linge et des chocolats emballés).

Ensemble de l’avent : Cet ensemble comprend Le livre de l’avent (incluant une affiche de sapin avec 24 autocollants repositionnables) et un calendrier de l’avent géant en feutrine, de 0,5 m par 1 m, et 25 ornements à velcro repositionnables. Des pochettes permettent d’y ranger le livre et les ornements.

Titre : Le livre de l’avent

Autrice : Mylène Purcell

Illustratrice : Sandra Bean

Adaptation : Nathalie Dorais

Éditions : Pomango

Pour les enfants à partir de : 3 ans

Résumé : Et si l’on faisait le décompte de Noël en accomplissant de bonnes actions? Ce livre propose 80 activités simples à réaliser en famille, comme faire un câlin, bricoler une carte à offrir, vider le lave-vaisselle, lire une histoire à une personne seule ou âgée…

Mon avis : Idéal pour découvrir le véritable esprit de Noël. Il propose des actions ludiques dont le but est l’attention aux autres et à l’environnement, la gentillesse, l’entraide, la générosité et la bonté. Suivant l’exemple des personnages du livre qui possèdent des qualités spécifiques (marchands et marchandes d’amour, cuisinières et cuisiniers gourmands, artistes en amour avec la lecture ou la nature), les enfants font leur choix parmi plusieurs petits gestes faciles à réaliser. Une fois la bonne action de la journée faite, vos filles et vos garçons adoreront coller sur le sapin de l’affiche l’un des 20 personnages mignons à souhait.