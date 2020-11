Des belles suggestions de lecture pour les enfants.

Un texte de Ève Christian

Prix TD de littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse

Ce prix, qui existe depuis 15 ans, récompense la meilleure œuvre canadienne de langue française d’après la qualité du texte et des illustrations. Le lauréat cette année est Jacques Goldstyn, auteur et illustrateur, avec son album Les étoiles. Il remporte une bourse de 50 000 $, soit le plus grand prix en argent décerné dans le secteur de la littérature jeunesse canadienne. La maison d’édition La Pastèque reçoit 2500 $ pour la promotion du livre, et 10 000 $ sont divisés entre les quatre autres finalistes.

Éditions : La Pastèque

Pour les enfants à partir de : 7 ans

Résumé : Aïcha et Yakov se rencontrent au hasard d’une sortie au parc avec leurs frères et sœurs. Les deux se découvrent une passion commune pour les étoiles et les constellations. Cette jeune fille musulmane et ce petit garçon juif explorent leurs rêves et leurs aspirations au-delà des questions religieuses, et ce, à travers une belle amitié qui aura des difficultés à franchir les croyances des adultes. Un genre de Roméo et Juliette.

Mon avis : Goldstyn est rempli de talent. Les nombreux prix littéraires qu’il a derrière la cravate (ou le crayon!), il les mérite tous. Ses dessins détaillés aux couleurs pastel complètent à merveille ses textes. Il aborde des concepts difficiles, mais toujours avec un doigté impeccable : l’amitié, la guerre, les différences, les races, les religions… Un plus pour les notions astronomiques qui plairont aux enfants qui s’intéressent au ciel.

Les finalistes sont :

Quand le vent souffle, Todd Stewart (texte et illustrations), paru aux éditions Comme des géants. Pour les enfants de 5 ans et plus.

Mon ami Pierrot, Annie Gravel (texte) et Enzo (illustrations), paru aux éditions Planète rebelle. Pour les enfants de 7 ans et plus.

Pipo, Amélie Dumoulin (texte) et Todd Stewart (illustrations), paru aux éditions Québec Amérique. Pour les jeunes de 8 ans et plus.

Le grain de sable, Webster (texte) et Valmo (illustrations), paru aux éditions Septentrion. Pour les jeunes de 9 ans et plus.

Le prix Harry Black

Ce prix créé en l’honneur de monsieur Harry Black, auteur et illustrateur qui faisait preuve d’un engagement indéfectible envers les enfants, est décerné à l'album jeunesse qui se démarque le plus par sa qualité et son originalité parmi toutes les productions francophones canadiennes. Des couleurs sur la Grave se distingue aussi par la présentation du matériel éditorial et la pertinence du style. Les lauréates, l’autrice Marie-Andrée Arsenault et l’illustratrice Dominique Leroux, se partagent une bourse de 5000 $.

Éditions : La Morue verte

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Résumé : Deux sœurs jouent sur la grève, pas loin du site de La Grave. Le ciel est gris; elles occupent leur temps avec des cailloux de couleur et du verre poli, des pinceaux et de la peinture. Leur père, parti à la marina, et leur mère, à l’atelier, leur ont dit : Fée et Flo, ne bougez pas d’ici. Fée raconte les échanges avec sa sœur, à mots décousus, et leurs réflexions à propos de la vie et de leurs parents.

Mon avis : Les illustrations et le texte reflètent les couleurs caractéristiques des paysages et des gens des Îles-de-la-Madeleine. Le sujet de la séparation des parents est amené délicatement, du point de vue des fillettes. Le texte est poétique. Les illustrations, mélange de collages, de photos et de techniques mixtes, sont douces et apaisantes. Un album qui donne le goût d’aller visiter cette magnifique région!

Entre autres phrases, j’ai retenu celle-ci : Pour papa et maman, on est plus qu’un chiffre chanceux. On est le crochet qui relie leurs îles, un chemin de sable plus fort que les marées.

L’autrice propose la lecture de son album aux enfants, y ajoutant des commentaires et une activité reliée à l’album.

Les autres finalistes sont :