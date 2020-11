Voici un petit tour d’horizon, pour mieux comprendre le rôle de cinq de ces spécialistes.

Orthopédagogue

Spécialiste des difficultés scolaires et des troubles d’apprentissage, l’orthopédagogue joue un rôle de premier plan auprès des enfants. Cette personne a pour mission de prévenir, d’identifier et de corriger les défis qui s’imposent aux élèves (comme la dyslexie et la dyspraxie, pour ne nommer que ceux-là). L’orthopédagogue fait également équipe avec le ou la prof afin d’aider les jeunes à trouver des stratégies d’apprentissage qui leur conviennent et apporte son soutien aux familles.

Orthophoniste

Spécialiste de la communication, l’orthophoniste intervient pour corriger différents problèmes tels que le bégaiement, le retard de langage ou les troubles d’articulation. Sa formation lui permet d’effectuer des bilans, de poser des diagnostics et de proposer différents exercices pour aider les enfants à dépasser leurs limites.

Technicien ou technicienne en éducation spécialisée (TES)

Les élèves qui présentent une déficience intellectuelle ou physique, un trouble envahissant du comportement, un trouble envahissant du développement ou un problème de santé mentale font souvent affaire avec le ou la TES, qui, quotidiennement, accompagne les enfants qui ont des difficultés d’adaptation, afin de leur permettre de se réaliser pleinement.

Psychoéducateur ou psychoéducatrice

Pour faire face aux difficultés d’adaptation liées aux situations délicates, on sollicite souvent son expertise en psychoéducation. Cette ressource contribue aussi au dépistage et à l’identification des élèves dans le besoin et soutient l’équipe-école dans l’application des stratégies proposées et mises en place.

Psychologue scolaire

Pour le ou la psychologue scolaire, les émotions, la santé mentale et les troubles du comportement n’ont aucun secret. C’est entre autres pour cette raison que sa présence est si importante à l’école. C’est la personne-ressource, celle qui fait des évaluations, qui recommande certains types d’intervention et qui peut même recommander d’autres ressources en cas de besoin.

Pour plus d’informations

Pour en apprendre davantage sur les intervenantes et intervenants mentionnés dans cet article, ou pour en savoir plus sur les gens qui travaillent dans l’établissement scolaire de votre enfant, vous pouvez contacter son enseignant ou enseignante et lui adresser vos questions.