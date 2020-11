La téléécole est arrivée dans nos vies sans crier gare et, rapidement, les enfants ont dû s’habituer à cette nouvelle réalité qui exige une plus grande autonomie de leur part. Heureusement, une foule d’outils ont été conçus expressément pour les soutenir et pour faciliter leurs apprentissages. En voici quelques-uns.

Les exercices en ligne

Que ce soit pendant une pandémie ou dans un contexte habituel, les apprentissages doivent être consolidés. Afin de permettre à votre enfant de réviser dans le plaisir, vous pouvez lui conseiller de faire un petit saut vers ces ressources. Plus de 1000 questionnaires et exercices en ligne l’y attendent. Votre enfant pourra donc travailler :

Les fiches pédagogiques

Avec plus de 2 700 pages de contenus créés par des enseignantes et enseignants qualifiés, votre enfant trouvera sans doute des réponses à ses questions en consultant les fiches pédagogiques.

Les répertoires de révision

Basés sur le Programme de formation de l’école québécoise, les répertoires de révision permettront à votre enfant de se rafraîchir la mémoire pour chaque matière en fonction de son année scolaire.

Les vidéos

Alloprof a même sa propre chaîne YouTube spécialisée! Elle regroupe plus de 400 vidéos qui portent sur plusieurs matières scolaires, dont les mathématiques, le français, les sciences et technologies et bien plus.

La zone de jeux

Même en téléécole, il faut faire des pauses! En visitant la zone ludique du site web, votre enfant se détendra tout en perfectionnant quelques notions scolaires. Proposez-lui de découvrir nos jeux éducatifs, dont les plus populaires :