Rencontrer des personnes qui sortent des sentiers battus peut devenir inspirant pour l'avenir des enfants. Marguerite Bourgeoys fait partie de celles-là; une visite dans ce musée m’a fait découvrir une femme qui a fait fi des conventions de son époque et dont l’héritage est encore présent aujourd’hui. Emmenez grand-maman avec les enfants; elle aura plusieurs souvenirs d'écolière à raconter!

Un texte de Ève Christian

Marguerite Bourgeoys et des enfants Photo : Michel Dubreuil

Quoi : Osez Marguerite!

Où : 400, rue Saint-Paul Est, Vieux-Montréal (près du métro Champ-de-Mars)

Quand : Tous les jours, de 10 h à 18 h jusqu’au 31 octobre

Pour qui : Les familles avec enfants de plus de 7 ans

Explications : « En 1652, Marguerite Bourgeoys œuvre déjà en éducation depuis une douzaine d’années comme membre externe de la congrégation de Notre-Dame de Troyes. Elle aspire toutefois à une nouvelle forme d’engagement religieux, pour mieux répondre aux besoins de la population. Sortir du couvent et du moule, instruire les filles de toutes conditions et origines, les outiller pour exercer pleinement leur rôle social… Comment réaliser un projet aussi audacieux dans la France du 17e siècle? »

Visite Photo : Eve Christian

C’est ainsi que commence l’exposition Osez Marguerite!, qui propose un voyage dans le temps pour découvrir Marguerite Bourgeoys et rendre hommage à celle qui a concrétisé ses idées ambitieuses en traversant l’Atlantique. À preuve, en 1659, elle forme une communauté de femmes non cloîtrées, ce qui s’avère vraiment hors-norme pour l’époque!

Le Site historique Marguerite-Bourgeoys abrite deux entités : le Musée Marguerite-Bourgeoys et la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours. Dans la première, un parcours étalé sur trois étages propose des artéfacts, des vidéos, des textes, des témoignages, des peintures et des illustrations qui relatent de différentes façons le passage de cette religieuse avant-gardiste, fondatrice de la première école de Montréal, en 1658.

La salle Héritage avec son planétaire Photo : Mathieu Rivard

Mon avis : L’histoire de cette religieuse comblera quiconque s’intéresse à ce domaine. Cependant, la dernière salle retiendra davantage l’attention des plus jeunes, car elle dépeint une salle de classe avec des pupitres stylisés décrivant l’œuvre éducative de la congrégation de Notre-Dame, héritage de Marguerite Bourgeoys : manuels scolaires, claquoir, ardoises, encrier et plume, cloche, instruments de musique, cerceau à broder, des livres de recettes, dont La cuisine raisonnée, un fer à repasser, une machine à écrire... (C’est ici que grand-maman plongera dans ses souvenirs.)

Archives, travaux d’astronomie 1899 Photo : Archives congrégation de Notre-Dame – Montréal

Au centre de cette pièce bien éclairée trône un planétaire qui fait réaliser que la science a aussi été au cœur de l’éducation que Marguerite Bourgeoys voulait pour les jeunes filles, afin qu’elles deviennent autonomes et qu’elles développent des moyens pour gagner leur vie et celle de leur famille. Intéressant : on peut consulter des documents scientifiques réalisés par des jeunes filles et qui ont été présentés à l’Exposition universelle de Paris en 1900!

la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours Photo : Eve Christian

+ : Tant qu’à être sur le site, n’hésitez pas à entrer dans la deuxième entité dont la visite est incluse dans le prix d’entrée du musée : la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours. C’est la plus ancienne chapelle de Montréal, construite en 1771 sur les vestiges, récemment découverts, de la première chapelle de pèlerinage édifiée par Marguerite Bourgeoys en 1655 et incendiée en 1754. Elle était un lieu de prière prisé par les marins, d’après les nombreux navires miniatures suspendus à la voûte. En bonus, si les heures concordent, vous pourrez même entendre l’organiste pratiquer ou présenter un court concert! Pour ma part, j’étais sous la chapelle, dans le caveau aux murs d’une épaisseur impressionnante, quand j’ai entendu les premières notes. C’était comme si la musique venait du ciel…

Dans le caveau Photo : Eve Christian

À noter : Autant pour l’expo de Marguerite Bourgeoys qu’à la chapelle, vous aurez accès à des infos supplémentaires en scannant les pastilles, installées ici et là, à l’aide de votre téléphone intelligent. On y rencontre des personnages clés, on y entend des récits fantastiques et des témoignages historiques.

Prix :

Adultes (jusqu’à 65 ans) : 12 $

Personnes aînées (65 ans et plus) : 9 $

Étudiants et étudiantes (13 - 25 / carte obligatoire) : 9 $

Enfants (6 à 12 ans) : 7 $

Famille (2 adultes et 2 enfants de 16 ans et moins) : 30 $

Infos : 514 282-8670, poste 221 ou info@margueritebourgeoys.org