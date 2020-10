Pour développer l’intérêt des enfants pour la nature, rien de tel que d’impliquer leur côté sensoriel.

Un texte de Ève Christian

C’est l’une des approches de l’organisme à but non lucratif Fous de Nature. Par des activités ludiques et interactives, les jeunes profiteront de l’été pour fusionner avec la nature et l’environnement en compagnie de naturalistes. C’est un atout pour devenir des écocitoyens et des écocitoyennes responsables.

Quoi : Camps Fous de Nature

Quand : Jusqu’au 28 août

Pour les enfants de : 4 à 12 ans en petits groupes : 4-6 ans, 7-8 ans et 9-12 ans

Description des camps : Toujours en respectant les règles de distanciation, de nettoyage et de désinfection en raison de la COVID-19, ces camps de jour d’une semaine proposent des activités variées avec des animateurs et animatrices naturalistes, responsables de sept enfants par groupe, au maximum.

Quatre thématiques générales d’écologie alternent d’une semaine à l’autre :

Les coureurs des bois et les coureuses des bois : comme nos ancêtres, les enfants utiliseront leurs sens et leur instinct pour découvrir l’univers forestier qui les entoure.

Que les meilleurs l’emportent : les filles et les garçons découvriront les stratégies et les ruses qu’utilisent les animaux et les plantes pour survivre.

Ambassadeurs et ambassadrices des milieux protégés : par des jeux, les jeunes deviendront des ambassadeurs et des ambassadrices des milieux protégés.

Sur les traces du passé : les enfants deviendront chercheurs et chercheuses de roches, de plantes et de fragments d’os afin de retracer l’histoire de la Terre.

Évidemment, tout se passe à l’extérieur, dans la nature. En cas de brève pluie, des abris sont accessibles sur les différents sites pour poursuivre les activités.

À noter : L’inscription à la carte sera possible uniquement quelques jours avant la date de l’activité, si des places sont encore disponibles. Contactez Fous de Nature pour vérifier les disponibilités.

Infos : naturalistes@fousdenature.ca ou 450-655-4843

Mon avis : Habitant au pied du mont Saint-Hilaire, j’ai passé plusieurs journées d’été de ma jeunesse dans cette montagne avec des naturalistes. Ces souvenirs sont bien ancrés dans ma mémoire : marcher à travers les arbres, écouter le son des feuilles qu’on écrase, découvrir un insecte sous une roche, cueillir (légalement!) un champignon avec lequel on réalisait ensuite un bricolage. J’ai appris beaucoup de choses en côtoyant la nature, toujours avec plaisir; c’est sûrement ce qui a développé ma curiosité scientifique et qui a forgé l’adulte que je suis devenue.

Camp de jour Fous de Nature Photo : Hinatea Ariey

Les camps de jour sont offerts sous deux formats : pour la journée ou pour une demi-journée.

CAMP POUR LA JOURNÉE, de 8 h 30 à 15 h 30

Prix : 204 $ par semaine. Les camps sont exonérés de taxes (OBNL – reçu fiscal émis)

Quoi : Camp de jour en sciences naturelles au parc de la Frayère et au parc des Îles-de-Boucherville

Où : Du lundi au jeudi au 1225, boulevard Marie-Victorin, à Boucherville. Le vendredi au 314, boulevard Marie-Victorin, à Boucherville. De là, les enfants et les naturalistes iront prendre la navette fluviale pour visiter les îles de Boucherville!

Quoi : Camp de jour en sciences naturelles au parc du Mont-Saint-Bruno offert à la semaine.

Où : 330, rang des Vingt-Cinq Est à Saint-Bruno-de-Montarville

CAMP POUR UNE DEMI-JOURNÉE, de 8 h 30 à 11 h 30, ou de 13 h 30 à 16 h 30

Quoi : Camp demi-journée découverte de milieux naturels Fous de Nature

Où : Dans les parcs de la zone de Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park et Belœil

Explications : Puisque la Réserve naturelle Gault du mont Saint-Hilaire est fermée aux groupes, Fous de Nature a eu l’idée de proposer aux enfants de découvrir d’un nouvel œil les parcs-nature de la région de Mont-Saint-Hilaire par le biais d’activités de science naturelle (découverte de plantes et de petits animaux sauvages) et de jeux éducatifs.

Prix : 140 $ par enfant par semaine (5 demi-journées), taxes exonérées. (Reçu fiscal émis).