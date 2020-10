Le Centre des sciences de Montréal a mis sur pied un concours très original qui implique les enfants et leurs grands-parents.

Un texte de Ève Christian

Et ça m’a fait penser à ce cher astrophysicien Hubert Reeves, grand-papa de nombreux petits-enfants pour lesquels il a écrit des livres, dont un a été mis en balado.

Quoi : Concours Ton grand-parent : scientifique ou techno?

Quand : La fin du concours est le 31 août à 23 h 45

Pour les jeunes de : 6 à 14 ans

Explications : Le Centre des sciences de Montréal a lancé un concours impliquant deux générations et qui demande une réflexion de la part des enfants suivie d’une enquête à mener auprès de leurs grands-parents.

Grand-papa est-il curieux du monde qui l’entoure? Grand-maman est-elle toujours en train d’améliorer un élément de son quotidien? Utilise-t-elle une démarche d’investigation scientifique ou de conception technologique répondre à ses questionnements ou pour réaliser ses projets? C’est aux petits-enfants de le découvrir.

Pour ce faire, le Centre des sciences propose un carnet d’enquête dans lequel les filles et les garçons trouveront la description des deux démarches (science et techno), des pistes de réflexion ainsi que l’interrogatoire à mener auprès de leurs grands-parents.

Une fois tous les éléments de la recherche en main, les jeunes n’ont qu’à remplir le formulaire et à l’envoyer en ligne.

Le tirage au sort, qui se fera le 1er septembre à 10 h, dévoilera quatre personnes qui remporteront des prix scientifiques (carte-cadeau Randolph, abonnement au magazine Les Débrouillards, quatre jeux de société et un abonnement familial au Centre des sciences).

Mon avis : Quelle idée géniale pour rapprocher ces deux générations qui ont, malgré elles, dû être séparées pendant plusieurs semaines en raison de ce virus couronné! Une belle occasion de faire une activité ensemble, sous votre supervision, les parents.

Ça m’a d’ailleurs amenée à faire un lien avec Hubert Reeves. Voici des livres et un balado qui intéresseront toute la famille.

L'univers selon Hubert Reeves Photo : Bayard et Seuil

Quoi : Des livres

Titre :L’incroyable destin de Hubert Reeves conteur de l’Univers

Autrice : Estelle Vidard

Illustrateur : Hervé Duphot

Éditions : Bayard

Pour les enfants à partir de : 8 ans

Résumé : Enfant, Hubert Reeves était déjà passionné de mathématiques et d’astronomie. Voici son histoire.

Mon avis : C’est tellement intéressant de découvrir le cheminement d’un grand savant de son enfance jusqu’à aujourd’hui. Le texte se lit comme un roman. On comprend qu’une passion qui naît tôt dans la vie mène parfois à une grande carrière quand on croit en ses capacités et ses rêves.

Les deux livres qui suivent, parus à la maison d’édition du Seuil, présentent le même contenu écrit, mais ils diffèrent par la présentation. Le premier est largement illustré par des photos du ciel provenant d’observatoires, mais aussi d’images historiques présentant des savants et des savantes et des diagrammes d’antan. Le second, format roman, ne contient aucune illustration : il vise davantage le lectorat plus avancé.

Comme Hubert Reeves l’exprime lui-même, ses écrits représentent un testament spirituel légué à ses petits-enfants. Il a voulu leur raconter l’univers dans lequel ils habiteront après son départ. L’idée a émergé lors d’une conversation avec Raphaëlle, l’une de ses petites-filles, sur des chaises longues, sous un ciel étoilé… Elle avait beaucoup de questions à poser à son grand-papa.

Titre :L’Univers expliqué en images

Pour les enfants à partir de : 9 ans

Titre :L’Univers expliqué à mes petits-enfants

Pour les enfants à partir de : 10 ans

Quoi : Un balado : L’Univers expliqué à mes petits-enfants

Mon avis : Quelle bonne idée que d’avoir mis en balado les 22 chapitres de ce livre et, surtout, d’en avoir donné la narration aux gens qui les ont imaginés : Hubert Reeves et sa petite-fille Raphaëlle Reeves-Ribière.

Que ce soit en auto, au salon ou au lit, enfants et adultes, laissez-vous porter par cet enseignement de l’Univers, donné sur le ton calme bien connu de cet astrophysicien. Il utilise des images qui permettent de bien comprendre une science qui est à la base compliquée. Tenez, j’ai une meilleure idée : un soir sans nuages, en famille, installez-vous sur des transats, loin des lumières de la ville, admirez le ciel étoilé et écoutez ce balado de 2 h 45. Vous aurez l’impression de faire un voyage dans l’espace, ensemble…