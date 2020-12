La plupart des enfants aiment faire des expériences, et quand le résultat est spectaculaire, leur fierté est encore plus grande.

Rien de tel pour faire naître des passions que de jouer avec la science.

Je vous présente 10 activités scientifiques à faire à la maison et, en prime, 5 livres, dont 2 qui traitent de persévérance et d’ingéniosité pour encourager celles et ceux qui rencontrent des difficultés.

Dix activités scientifiques à faire à la maison Photo : AlloProf

Quoi : Dix activités scientifiques à faire à la maison

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Description : Le site AlloProf propose aux parents de transformer leur cuisine en laboratoire pour y réaliser une dizaine d’activités mettant en lumière des principes scientifiques, dont les propriétés de solutions faites de liquides mixtes, la capillarité et la tension de l’eau, le changement physique du sucre et la masse volumique.

Mon avis : Bravo à ces propositions qui n’exigent pas de matériel spécial. Les ingrédients (c’est comme faire des recettes!) se trouvent déjà dans la cuisine : bicarbonate de soude, vinaigre, colorant alimentaire, liquide à vaisselle, poivre, citron, etc.

J’aime qu’on y suggère des pistes de réflexion avant de commencer les manipulations, et après, pour confirmer ou infirmer les hypothèses énoncées. Cependant, pour obtenir des explications scientifiques, il faut consulter la section des références au bas de la page.

Des livres sur la science Photo : Radio-Canada

Titre : La science est dans le citron / La science est dans l’œuf

Autrice et auteur : Cécile Jugla et Jack Guichard

Illustrateur : Laurent Simon

Éditions : Nathan

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : À ces deux livres s’ajouteront quatre autres titres au cours des prochains mois (L’eau, Le papier, Le sucre et Le ballon). Cette collection vise à développer l’esprit scientifique des jeunes enfants curieux en leur proposant 10 expériences facilement réalisables à la maison. Les sujets : la porosité de l’œuf, l’acide citrique et les propriétés désoxydantes du citron, mais aussi les principes de résistance des matériaux, la poussée d’Archimède, le changement d’état, la force d’inertie…

Mon avis : C’est une collection intelligente qui démontre que la science est aussi un jeu qui se fait agréablement en famille. Même si c’est écrit pour les jeunes enfants, les concepts expliqués vont loin; ils sont tout simplement présentés pour qu’ils soient faciles à comprendre. J’en ai appris beaucoup sur l’œuf et le citron! La mise en page est efficace et attrayante, les illustrations complémentant les courts textes. À garder absolument dans la bibliothèque scientifique. (À la fin du livre, les expériences deviennent recettes : mayo, meringues et fromage frais!)

Titre : 23 nouvelles expériences follement amusantes

Autrice : Sarah Perreault

Illustrateur : Jacques Goldstyn

Éditions : Bayard jeunesse

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Résumé : La chimie, la physique, l’ingénierie… Qui a dit que la science était ennuyante? Ces expériences faciles à réaliser à la maison (explications scientifiques incluses) sont issues du magazine Les explorateurs (d’ailleurs, ce livre est offert lorsqu’on s’abonne au magazine).

Mon avis : Certaines expériences demandent l’assistance d’un parent, d’un grand frère ou d’une sœur aînée qui ne s’ennuieront pas en constatant ce que les jeunes scientifiques arrivent à faire, comme un gicleur, un haut-parleur, un arc-en-ciel en bonbons, de la pâte pas à modeler, du bioplastique et un serpent de bulles avec une chaussette. Amusant!

Titre : Les Neurones Atomiques explorent

Auteurs : Martin et Stéphane Brouillard

Illustrateur : PisHier

Éditions : Multimondes

Pour les lecteurs à partir de : 8 ans

Résumé : Dans ces 10 livres de la collection, les jeunes s’identifieront aux personnages principaux qui sont si familiers qu’ils pourraient presque se retrouver dans leur classe. Une situation de leur quotidien est présentée et des questions fusent. Léon s’interroge sur la forme des nuages. Charlotte se demande pourquoi elle reçoit une petite décharge électrique quand elle dévale la glissade au parc. Jules ne comprend pas pourquoi la rouille s’étend sur son vélo. Un ballon s’échappe de la main d’Alice; jusqu’où montera-t-il?

Mon avis : Pour trouver les réponses, rien de tel que d’expérimenter! Les Neurones Atomiques décrivent les étapes d’une façon simple : matériel, marche à suivre, observations, bilan, explications. La méthode scientifique est respectée. C’est facile et divertissant!

Intéressant : sur le site Internet des Neurones Atomiques, on propose des ateliers selon l’âge des enfants.

Titre : Quel génie!

Autrice et illustratrice : Ashley Spires

Traductrice : Isabelle Allard

Éditions : Scholastic

Pour les enfants à partir de : 3 ans

Résumé : Une petite fille très ingénieuse projette d’inventer un objet. Malgré tous ses efforts, le premier résultat est loin d’être celui escompté. Elle est déçue, s’enrage et explose de colère. Elle se trouve nulle et veut abandonner…

Mon avis : Bel album dans lequel la persévérance succède au découragement et à la colère, et dont la morale est de prendre un peu de recul quand les choses se compliquent et d’y revenir ensuite, à tête reposée. La récompense n’en sera que meilleure! J’ai un faible pour le chien de la fillette qui la soutient dans ses multiples moments émotifs.

Titre : Ingénieuse Eugénie

Autrice et illustratrice : Anne Wilsdorf

Éditions : La joie de lire

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Eugénie habite avec sa famille sur l’île des Oubliés. Tout en face, dans l’océan, l’île de Nullepart est si souvent dans le brouillard que les gens l’ont rayée de la carte. Mais la jeune fille et son petit frère l’ont observée l’espace de quelques instants, juste assez pour qu’Eugénie veuille s’y rende pour faire la lumière sur cette île fantôme. Pour ce faire, assistée de Nestor, elle construira des ponts, un à la fois, entre les deux îles.

Mon avis : Eugénie fait preuve d’ingéniosité et de persévérance pour mener son projet à bien. Elle réfléchit, planifie, s’outille et utilise toutes sortes d’objets, et elle sollicite l’aide d’autrui. Les embûches qu’elle rencontre ne la découragent pas; elle croit en son but. C’est une belle histoire pour encourager les filles à s’intéresser à l’ingénierie. Cependant, à mon sens, l’accent mis sur le fait qu’une fille peut elle aussi utiliser un marteau est un peu exagéré, mais cela n’enlève rien au message véhiculé.