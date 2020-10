Le yoga permet d'étirer ses muscles et de faire bouger son corps. Il aide aussi l'esprit à se détendre. Ces suggestions d'activités et de livres s'adressent aux filles et aux garçons du préscolaire et du premier cycle du primaire, mais rien n'empêche les plus grandes et les plus grands de les rejoindre, dans le confort de la maison. Allez! On fait le salut au soleil!

Un texte de Ève Christian

Quoi : Yoga pour enfants

Où : Sur la chaîne YouTube à partir d’un ordinateur ou d’appareils intelligents

Description : Catherine Dion est enseignante de yoga et éducatrice spécialisée depuis une douzaine d’années dans les écoles, où elle offre ses exercices yogiques aux jeunes élèves. On la retrouve sur ses capsules vidéo qui durent de 10 à 15 minutes.

Mon avis : L’enseignante, d’une voix douce, suggère des postures de yoga adaptées aux enfants, tout en leur montrant comment bien respirer. Elle s’adresse directement aux enfants et prend le temps de bien montrer comment faire les exercices. Caroline est dans un décor illustré où circulent de petites animations amusantes.

Du yoga pour les enfants Photo : Radio-Canada

Titre : Mon grand livre du calme avec P'tit Loup

Autrice : Orianne Lallemand

Illustratrice : Éléonore Thuillier

Éditions : Auzou

Résumé : Des activités simples faisant appel à la reconnaissance d’objets, au traçage sur pointillés, au dessin et à des autocollants pour décorer des illustrations, en alternance avec des postures de yoga et des exercices physiques. Le tout pour relaxer et calmer les bouts de chou.

Mon avis : Le personnage de P’tit Loup est bien connu des jeunes enfants : c'est un gentil loup auquel les tout-petits aiment s'identifier. Cet ouvrage est supervisé par des spécialistes en mouvements psychomoteurs et en sophrologie. Je m’imagine facilement occuper plusieurs minutes avec des enfants après une activité plus énergique.

---

Titre : Mon premier livre de yoga du rire

Autrices : Louise St-Pierre et Sylvie Dagenais-Douville

Illustratrice : Isabelle Charbonneau

Éditions : Dominique et compagnie

Résumé : La collection Zen comprend sept petits livres spiralés aux pages glacées et colorées qui s’adressent aux parents et aux profs afin de les guider pour présenter adéquatement aux enfants des exercices réconfortants.

Mon avis : Je suis ricaneuse de nature, et c’est tant mieux, car il semble que le rire soit un bon outil de gestion du stress. À tout moment, il peut alléger des situations tendues dans le quotidien de tout le monde. Ce livre combine une série d’exercices simples qui incitent au rire et qui sont suivis de respirations yogiques douces. Ça fait du bien à tout âge, je peux vous l’assurer! Explorez la collection, qui présente d’autres disciplines bienfaisantes (massage, taï-chi, yoga).

---

Titre : Mes amis yogis : 48 postures de yoga expliquées aux jeunes enfants

Autrice et illustratrice : Sophie Benmouyal

Éditions : Bayard

Résumé : Rosalie Souris-Jolie, Martin Chien-Coquin, Zoé Zèbre-Rayé sont quelques-uns des 12 animaux sympathiques qui servent de modèles aux enfants pour réussir 48 postures de yoga selon leur état d’esprit du moment.

Mon avis : J’aime bien la mise en place de chacun des personnages : elle touche les enfants puisqu’elle parle de situations du quotidien. On évoque le mal de ventre d’Émile, l’inquiétude de Simone qui se fait garder, l’excitation incontrôlée de Charlie avant le dîner, la peur de Léo face aux choses qu’il ne connaît pas… Les postures aideront les enfants à se calmer, à faire le plein d’énergie, à travailler leur équilibre et à se préparer à dormir.

---

Titre : Florence veut tout réussir

Autrice et illustratrice : Marilou Côté

Éditions : Alaska

Résumé : La collection Zen le Bambou comprend six titres présentant des thèmes qui touchent la plupart des enfants : la colère intérieure, la bougeotte, l’anxiété de performance, la difficulté à trouver le sommeil, la colère physique et la tristesse. La technologie de réalité augmentée ajoutée à cette collection permet d’animer sept pages du livre.

Mon avis : Son expérience de sept ans d’enseignement du yoga dans les garderies et les écoles sert à l’autrice pour créer ses albums, afin que les apprentissages des enfants dans la gestion de leurs défis émotifs les suivent jusqu’à la maison. Et ça fonctionne bien. On comprend l’importance d'avoir un tapis de yoga à la maison. La philosophie du yoga et quelques exercices sont amenés subtilement au sein de l’histoire. Téléchargez l’appli Alaska et survolez les pages avec votre appareil intelligent : vous trouvez, intégrées dans certaines pages, chansons et routines filmées avec des enfants, ainsi que des respirations imagées. Marilou Côté converse avec les parents sur sa plateforme Instagram @sweethomemarilou.