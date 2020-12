La peur peut assaillir un enfant pour de nombreuses raisons durant la nuit.

Texte de Nadine Descheneaux

Les peurs associées à la nuit peuvent largement perturber le sommeil des enfants… et le vôtre. En sachant comment y faire face, tout le monde dormira mieux chez vous.

Les enfants peuvent craindre les monstres, le noir, les ombres, le tonnerre et les éclairs, les bruits, etc. Tout d’abord, il faut préciser que même si, bien souvent, la cause de ces peurs reste imaginaire, les émotions ressenties par vos petits et petites sont bien vraies.

1. Ne minimisez pas la peur et ne la ridiculisez pas non plus. Votre enfant vit une émotion réelle et a besoin de se faire rassurer. Évitez les remarques commençant par : « C’est juste… »

2. La peur ne doit pas devenir votre principal sujet de conversation, autrement, on la nourrit plus qu’on la vainc. Trouvez un juste milieu. Ne surprotégez pas votre enfant, mais ne l’abandonnez pas avec ses angoisses non plus.

3. Laissez votre enfant vous parler de ce qui l’effraie. Il faut l’aider à mettre des mots sur les émotions ressenties.

4. Rassurez votre enfant sans lui mentir et sans encourager sa peur. Rien ne sert de dire « Il n’y aura pas d’orage », car vous ne pouvez pas contrôler la météo. Le site Naître et grandir précise aussi que, si l’on vérifie plusieurs fois sous le lit la présence de monstres, on donne en fait raison à son enfant de s’inquiéter. Misez plutôt sur les solutions possibles à adopter pour qu’il ou elle se sente en meilleur contrôle.

5. Renforcez son courage. Rappelez à votre enfant toutes les fois où il ou elle a fait preuve de courage et toutes les nuits où tout s’est bien passé. Dormir avec un vaporisateur anti-monstre ou une lampe de poche tout près peut apaiser l’enfant et même lui donner confiance. Quand l’enfant s’apercevra que l’objet ne lui sert pas (ou peu), sa peur sera moins grande.

6. Misez sur les rituels avant l’endormissement. Ceux-ci aident l’enfant à se détendre en plus d’être rassurants.

