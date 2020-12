Une maman et sa fille Photo : Yves Keroack

Je vous propose plusieurs propositions pour vous amuser en famille dans le Grand Montréal : cinéma, théâtre, livres, bricolage, marionnettes, science et sports extérieurs.

Un texte de Ève Christian

Quoi : La relâche à la Place des Arts

Où : Place des Arts, 175, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Description :

Du 4 au 7 mars, de 13 h à 16 h 30 : bricolage, jeux de théâtre et d’ombres, chasse au trésor, fabrication d’une histoire à partir d’images et d’objets, et jeux chorégraphiques à l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme;

Du 4 au 7 mars, à 14 h : Le trésor, spectacle multidisciplinaire pour les 4 ans et plus : danse, sous la direction artistique du chorégraphe Pierre-Paul Savoie, sur des musiques du répertoire québécois (Vigneault, Léveillée, Leclerc et La Bolduc, entre autres), à la Cinquième Salle;

Le 7 mars, à 15 h 30 : l’auteur Simon Boulerice lit l’une de ses histoires aux enfants.

Prix : Activités gratuites; spectacle Le trésor, 20 $ (réservations nécessaires).

La route étoilée Photo : FIFEM

Quoi : La relâche avec le Festival international du film pour enfants de Montréal

Où : Cinéma Beaubien, 2396, rue Beaubien Est, Montréal

Description : Une centaine de films, longs et courts métrages, fictions, documentaires et animations en provenance de près de 35 pays, dont ceux de la sélection officielle 2020 en compétition internationale.

À noter : Le 1er mars, c’est la journée grands-parents et petits-enfants : films, jeux, concours, cadeaux et goûter offert par le Cinéma Beaubien et la Chocolaterie des Pères Trapistes (miam!).

Prix : 9,50 $ par film, ou passeport pour 10 films pour 85 $ (réservations)

Arthur L'aventurier Photo : François Tremblay

Quoi : La relâche avec un personnage adoré des enfants : Arthur L’aventurier!

Où : Cinéma Beaubien, 2396, rue Beaubien Est (film), et Cinquième Salle de la Place des Arts, 175, rue Sainte-Catherine Ouest (spectacle), Montréal

Description : Arthur raconte ses aventures et le résultat de ses explorations des pays du monde avec les enfants, en chansons et en images. Dernier pays visité : l’Australie et ses fabuleux animaux.

Les 6 et 7 mars, à 10 h : à l’occasion du FIFEM, Arthur présente, en personne, son plus récent film Au bout du monde en Australie (Au Cinéma Beaubien, 9,50 $ par personne);

Le 8 mars, à 11 h et 15 h : Arthur raconte son aventure australienne en chansons rythmées et avec des images de paysages magnifiques et d’animaux fascinants (à la Cinquième Salle; 21,50 $ par personne).

Spectacle Girafe du Festival de Casteliers Photo : Hop Signor

Quoi : La relâche à l’Outremont

Où : Théâtre Outremont, 1248, avenue Bernard Ouest, Montréal

Description : Spectacles variés présentés à différents moments de la journée pour les 3 à 12 ans : théâtre d’ombres et projections, musiques du monde et théâtre de marionnettes du Festival de Casteliers.

Prix : À partir de 10 $

Une maman et son fils Photo : Yves Keroack

Quoi : La relâche à jouer dehors

Où : Parcs-nature de Montréal : Cap–Saint-Jacques, Pointe-aux-Prairies, Bois-de-Liesse, Île-de-la-Visitation

Description : Choix éclectique d’activités – yoga neige, promenades en traîneau à chiens, courses à obstacles, guimauves grillées près du feu, promenades sous les étoiles, initiation au paraski, atelier d’eau d’érable, balade en carriole, glissades, ski de fond, raquettes, vélos aux pneus surdimensionnés (fatbikes), etc. Possibilité de louer l’équipement ($).

Prix : Variés selon les activités

Voyage au centre de la Terre Photo : Échappe-toi

Quoi : La relâche par les jeux d’évasion Échappe-toi, au Festival art souterrain

Où : Entrée sud-ouest du Palais des Congrès (jeu Chaos) ou entrée souterraine édifice Jacques Parizeau (jeu La cité oubliée), Montréal

Quand : Du 2 au 5 mars, de 15 h à 18 h (jeux)

Description : Découvrez des œuvres d’art sur un parcours de 5 km dans le Montréal souterrain. Une œuvre par édifice sera accompagnée de descriptions et d’activités ludiques pour initier les enfants à l’art contemporain, en plus de maquillages et de construction de maquettes.

Nouveauté en 2020 : À l’aide d’énigmes à résoudre et de jeux interactifs, des comédiennes et comédiens professionnels guident les 8 ans et plus (et les adultes) à travers deux scénarios de jeux d’évasion géants en les familiarisant à l’histoire de Montréal et à l’art contemporain :

À noter : Les jeux d’évasion se poursuivent jusqu’au 22 mars – les samedis et dimanches de 11 h à 18 h, et les vendredis de 15 h à 19 h.

Prix : Jeux d’évasion, 25 $ par personne (taxes en sus). Les moins de 8 ans accompagnent leur famille gratuitement.

Infos : info@artsouterrain.com ou 438 385-1955

Arrête ton cirque, c’est la relâche! Photo : TOHU, Fonds Jacob-William

Quoi : Arrête ton cirque, c’est la relâche!

Où : Plusieurs lieux à Montréal

Description : Plongez dans l’univers du cirque par ces multiples propositions :

Sept spectacles (dont À 2 roues, la vie! de Dynamo Théâtre pour les 3 ans et plus);

Deux courts métrages de l’ONF et le film Dumbo, de Tim Burton;

Quatre expositions d’œuvres, d’affiches, d’estampes et d’objets provenant de collections privées, ainsi qu’une exposition photographique;

Trois ateliers pour les jeunes qui aiment tester les choses : initiation au breakdance, au maquillage de scène et aux disciplines circassiennes (jonglerie, cerceaux, acrobaties, diabolos, etc.), et atelier d’impression en linogravure pour la famille.

Prix : Selon les activités, gratuites ou peu payantes. Réservations obligatoires en ligne

En vrac : la relâche dans les musées

Les musées de Montréal offrent des activités familiales pour la relâche. Consultez les liens pour connaître leurs propositions, horaires, tarifs et modalités d’inscription ou de réservations.