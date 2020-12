Si vous avez la chance de prendre quelques journées de congé avec vos enfants pendant la relâche scolaire et cherchez quoi faire, voici une variété d'activités pour passer du bon temps hors de Montréal!

Un texte de Ève Christian

Ski mont Saint-Bruno Photo : Patrick Palmer

Quoi : La relâche : en skieur ou planchiste au mont Saint-Bruno

Où : Ski Saint-Bruno

Quand : Du 2 au 6 mars de 10 h à 16 h

Explications : En plus de la possibilité d’initier les enfants au ski ou à la planche avec des cours personnalisés, voici tout ce qui a été préparé pour amuser la famille :

de 10 h à 16 h : jeux gonflables, glissades, activités en montagne, chasse au trésor, et animation dans la Forêt enchantée

de 11 h 30 à 13 h 30 : spectacle et photos avec les mascottes

de 18 h à 22 h : spectacles dans la Forêt enchantée illuminée toutes les 20 minutes

Prix : Un billet journalier est nécessaire pour participer à toutes les activités

Personnes âgées (60 ans et plus) : 38 $

Adultes (de 19 à 59 ans) : 42 $

Jeunes (de 13 à 18 ans) : 38 $

Enfants (de 6 à 12 ans) : 36 $

Jeunes enfants (de 5 ans et moins) : 16 $

---

Activités scientifiques à l’Électrium Photo : Hydro-Québec

Quoi : La relâche : en expérimentateur scientifique à l’Électrium de Sainte-Julie

Où : Électrium, le centre d'interprétation de l'électricité d'Hydro-Québec, 2001, rue Michael-Faraday, Sainte-Julie

Quand : Du 2 au 8 mars, à 9 h 30, à 11 h, à 13 h et à 14 h 30, selon les ateliers

Explications : Au cours de ces ateliers, les enfants découvrent la robotique, la physique, l’électricité, la programmation et bien d’autres sciences par le biais de manipulations et d’expériences. Consultez le site pour choisir les activités appropriées à l’âge de vos enfants (de 6 à 12 ans).

Prix : Gratuit, mais réservation obligatoire et places limitées

---

Les journées blanches de l’UQROP Photo : UQROP

Quoi : La relâche : en ornithologue pour oiseaux de proie à Saint-Jude avec Chouette à voir!

Où : Le site d’interprétation de l’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP), 875, rang Salvail Sud, Saint-Jude

Quand : Les 29 février, 1 et 2 mars ainsi que 6,7 et 8 mars, de 10 h 30 à 16 h

Explications : Les journées blanches de l’UQROP marquent les seuls moments hivernaux où l’on peut accéder à ce centre de réhabilitation accueillant les oiseaux de proie blessés, malades ou orphelins du Québec. Au programme : animation en plein air (apportez raquettes, luge et pique-nique), quête d’observation d’oiseaux et possible remise en liberté d’oiseaux réhabilités.

En extra : Safari nocturne, pour découvrir la forêt avec un guide de Chouette à voir! et une lampe de poche, les samedis 29 février et 7 mars, à compter de 19 h. Il faut réserver…

Prix :

Personnes âgées de 65 ans et plus : 16 $

Adultes : 17 $

Enfants de 5 à 12 ans : 12 $

Enfants de moins de 5 ans : gratuit

Famille (2 adultes et enfants de 5 à 12 ans) : 46 $

---

En quête du Trucmushe Photo : Marie-Josée Marcotte

Quoi : La relâche : en explorateur de sciences naturelles à Québec

Où : Musée de la civilisation, 16, rue de la Barricade, Québec

Quand : Du 29 février au 8 mars, de 10 h à 17 h

Explications : Ce test vous guidera pour choisir le parcours qui convient le mieux à la vraie nature des membres de votre famille. Selon les résultats, empruntez l’une des cinq quêtes et explorer! Pour trouver le Trucmushe qui sème la pagaille dans le musée, testez auparavant vos habiletés avec l’équipe d’entraînement du Générale Patente. Plusieurs activités sont proposées : animation, bricolage, parcours interactif, spectacles, etc.

En extra : L’exposition Venenum, un monde empoisonné (jusqu’au 5 avril)présente différents poisons qui ont joué un rôle dans l'histoire, la culture, la science, les croyances, la médecine et la criminologie. La visite commentée est simplifiée pour la famille.

Prix : Billetterie

Adultes (de 31 ans et plus) : 17 $

Jeunes adultes (de 18 à 30 ans) : 11 $

Jeunes (de 12 à 17 ans) : 6 $

Famille (2 adultes et 3 enfants de 12 à 17 ans) : 38 $

Gratuit pour les enfants de 11 ans et moins

---

La relâche Photo : Sophie Poliquin

Quoi : La relâche : en sportif, contemplatif ou scientifique à Laval

Quand : Du 29 février au 8 mars, selon les activités

Explications : Activités extérieures et intérieures, sportives, ludiques ou scientifiques dans les quartiers, les parcs et les bois : pêche blanche, luge, patinage, hockey, badminton, piscine, jeux parents-enfants dans un gymnase, visite du laboratoire d’écologie du Parc de la Rivière-des-Mille-Iles et de la station d’épuration La Pinière. Livres, contes et jeux vidéo dans les bibliothèques de Laval, sorties culturelles à la Maison des arts, fêtes hivernales, etc.

Prix : Consultez le site web pour connaître les tarifs et les modalités d’inscription pour les diverses activités.