Vous travaillez pendant la relâche et cherchez des activités pour occuper intelligemment vos enfants? Voici trois idées de camps de jour. Faites vite pour compléter les inscriptions!

Un texte de Ève Christian

Camp de jour en danse Photo : Gracieuseté : Agora de la danse

Quoi : Camp de jour en danse

Où : Agora de la danse, 1435, rue de Bleury, Montréal

Quand : Du 2 au 6 mars de 9 h à 16 h

Pour qui : Les enfants de 7 à 9 ans

Explications : Une immersion dans l’univers du spectacle vivant, de l’école à la scène professionnelle, en passant par les studios de répétition, le tout, en s’amusant! Au programme : ateliers de costumes et d’éclairages, répétitions, discussion avec des artistes, etc., sous la supervision d’un éducateur professionnel pour accompagner les artistes-animateurs pendant les ateliers.

Exemple d’une journée typique : yoga ludique en matinée suivi d’une collation et d’un atelier de hip-hop. Après le dîner, visite en studio avec Les Grands Ballets, atelier de dessins sur le mythique danseur Nijinski et match d’impro en danse après la collation.

Prix : 225 $ incluant le service de garde à partir de 8 h et jusqu’à 18 h. Inscriptions en ligne. Rabais de 25 $ par enfant supplémentaire d’une même fratrie.

Infos : billetterie@agoradanse.com ou 514 525-1500

Camp scientifique Photo : Musée Armand-Frappier

Quoi : Camp scientifique

Où : Musée Armand Frappier, 531 boul. des Prairies, Laval

Quand : Du 2 au 6 mars, de 9 h à 16 h

Pour qui : Deux camps différents, pour les 6 à 8 ans et les 8 à 10 ans

Explications : À l’image des scientifiques, les enfants enfilent un sarrau et réalisent avec des animateurs et animatrices scientifiques des expériences de laboratoire. Deux camps différents adaptés selon le groupe d’âge. Le camp biosciences présente aux 6-8 ans quelques-unes des nombreuses disciplines qui étudient le vivant : la biologie, l’écologie et l’anatomie. Dans leur camp immunologie, les 8-10 ans se serviront d’un microscope pour observer des globules blancs et feront, entre autres expériences, la chasse aux moisissures. Du plaisir assuré et des connaissances de plus dans leur cerveau en formation!

Prix : 220 $ (incluant le service de garde de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30) Inscriptions en ligne ou 450 686‐5641

En extra : ADN : les airs de famille expliqués! Activité pour la famille – 5 ans et plus, du 29 février au 7 mars (sauf le 1er mars). Trois plages horaires : de 10 h à 11 h 30, de 13 h à 14 h 30 ou de 15 h à 16 h 30. Jeu amusant sur l’hérédité et extraction de l’ADN de bananes en laboratoire pour les jeunes et leurs parents. Inscriptions et tarifs.

Camp d’hiver à la Réserve naturelle Gault Photo : Fousdenature.ca

Quoi : Camp d’hiver à la Réserve naturelle Gault

Où : Au pavillon d’accueil Alice-Johannsen de la Réserve naturelle Gault; 422, chemin des Moulins, Mont-Saint-Hilaire

Quand : Les 2, 3 et 4 mars (à la journée ou pour 3 jours) de 9 h à 16 h

Pour qui : Les enfants de 4 à 12 ans (groupes séparés selon les âges)

Explications : Trois jours passés dans la nature de cette magnifique montagne de Saint-Hilaire à faire des activités variées : jeux de neige, chasse au trésor, découverte des arbres en hiver, recherche d’animaux en repérant les indices de leur passage, contes et légendes près d’un feu de camp tout en dégustant un chocolat chaud aux guimauves. Mmm… Selon la température, des activités intérieures sont prévues, comme du bricolage.

Prix : 48 $ par jour. Service de garde de 8 h à 9 h et de 16 h à 17 h : 8 $ (reçu fiscal émis) Inscriptions en ligne.

Infos : 450 655-4843 ou info@fousdenature.ca