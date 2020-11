Alex A. et les enfants Photo : Gaétan Brunelle

Ce salon fait partie de la 22e Fête de la lecture et du livre jeunesse. Les enfants l'adorent, car il est possible d'y rencontrer leurs idoles de la littérature jeunesse et assister à des spectacles.

Un texte de Ève Christian

Quoi : Le Salon du livre jeunesse de Longueuil

Où : Salle Jean-Louis Millette du Théâtre de la Ville, 180, rue de Gentilly Est, Longueuil

Quand : Du 14 au 16 février de 9 h 30 à 17 h

Pour qui : Enfants, ados et parents

Explications : Une occasion pour la clientèle jeunesse de bouquiner, de découvrir de nouvelles parutions, de rencontrer des artistes, d’assister à des spectacles et de participer à des activités.

La découverte de la culture autochtone est encore à l’honneur cette année. Une zone du site regroupe une sélection de livres qui portent sur le sujet ou qui ont été écrits par des Autochtones; dans le couloir, on peut lire d’immenses panneaux relatant les différentes histoires des peuples autochtones. Le Réseau des bibliothèques publiques a également fait une sélection dans son kiosque, où l’on peut s’arrêter pour une petite pause lecture.

Auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices : Simon Boulerice, porte-parole de l’événement en 2020, est très connu du milieu littéraire jeunesse et aussi du milieu théâtral. Il se souvient que lorsqu’il était enfant, les livres étaient ses amis. Il contrait la solitude en se plongeant dans des histoires qui lui causaient des frousses, le faisaient rire ou même pleurer. Il sera au Salon du livre jeunesse de Longueuil tous les jours pour rencontrer le jeune lectorat. Voici d’ailleurs deux suggestions de son cru :

Livres jeunesse Photo : Radio-Canada

-Le pire livre du monde, d’Élise Gravel, Éditions Scholastic, pour l’humour exquis de l’inénarrable autrice, dont tout le milieu de la littérature jeunesse est jaloux!

-Malou, de Geneviève Godbout, Éditions de la Pastèque, pour la tendresse des illustrations et la solidarité touchante qui y est célébrée.

Un grand nombre d’autrices, d’auteurs, d’illustratrices et d’illustrateurs auront le plaisir de discuter avec les enfants de leur métier, de répondre aux questions des jeunes et de dédicacer leurs livres (apportés ou achetés sur place). En voici certains :

-Mélou et son album Mission courage pour les 3 ans et plus (en spectacle le samedi à 10 h 30)

-Annie Groovie, pour ses livres Léon, qui amusent les 7 ans et plus (en spectacle le samedi à 11 h)

-Caroline Héroux et sa populaire série Défense d’entrer pour les 9 ans et plus

Spectacles : En alternance sur deux scènes, des spectacles et animations satisferont la curiosité des jeunes et les divertiront à coup sûr! Consultez la programmation afin de trouver le spectacle adapté à l’âge de vos enfants à partir de 2 ans. Par le biais de contes, de chansons, de magie et de musique, des artistes, souvent des auteurs et autrices, les entraîneront dans des univers amusants, tels que :

-La magie de la chimie, par Yannick Bergeron, pour les scientifiques de 5 à 15 ans avides de curiosité

-Le monde est BIG, par Marilou Addison, en lien avec la série Mon BIG à moi, des premiers romans complètement fous écrits avec de grosses lettres. L’invitée d’honneur du Salon du livre jeunesse de Longueuil propose aux enfants à partir de 7 ans une activité où leur talent en dessin sera mis à l’épreuve.

Pour assister aux spectacles, il faut se procurer des laissez-passer 30 minutes avant le début de chacun d’eux.

Prix : L’entrée est gratuite, mais le stationnement est payant.