Pour la plupart des enfants, cuisiner, c'est bricoler. Pour les scientifiques en herbe, concocter un mets, c'est réussir une expérience de chimie! Voici des ateliers pour amuser les jeunes tout en leur faisant découvrir une cuisine couplée aux rituels d'ailleurs.

Un texte de Ève Christian

Quoi : Ateliers de cuisine C’est moi le chef!

Où : À l’école de cuisine La Tablée des chefs, au Marché Jean-Talon, 7070, avenue Henri-Julien, Montréal.

Pour qui: Les 3 à 11 ans (et un parent)

Description : Ces ateliers, offerts par l’organisme à but non lucratif C’est moi le chef!, visent à transmettre aux enfants, dès leur tout jeune âge, le désir de cuisiner, de goûter des aliments exotiques et de bien manger. Ils sont adaptés à deux groupes d’âge : les 3 à 5 ans et les 6 à 11 ans. Les ateliers pour les plus jeunes diffèrent légèrement de ceux des grandes et des grands cuistots : ils ne durent qu’une heure, la recette est adaptée pour leur âge – les gestes sont plus simples et permettent de travailler en position assise, et ils sont menés par une animatrice de C’est moi le chef!, et non par la cheffe invitée.

En février, découvrez les traditions culinaires liées à des légendes et des rituels des peuples des Premières Nations telles que présentées par la cheffe micmaque Norma Condo, du restaurant Miqmak Catering Indigenous Kitchen.

En mars, la Syrie est à l’honneur. Arpik, des Filles Fattoush, est réfugiée syrienne. Elle vit au Québec depuis quatre ans. Elle présentera des plats traditionnels syriens tout en faisant connaître sa culture et son histoire. Élément complémentaire au voyage : l’exposition des peintures de Jihane Assouad Art dévoilant la richesse des paysages et les beautés architecturales de la Syrie et, en particulier, de la ville d’Alep.

Une jeune apprentie cuisinière Photo : C’est moi le chef!

Un apprenti cuisinier Photo : C’est moi le chef!

Quoi : Atelier de cuisine autochtone

Quand : Le dimanche 16 février (inscription en cliquant sur le lien ci-dessous)

Au menu : Casserole algonquine et le pain traditionnel autochtone, la banik.

Quoi : Atelier de cuisine syrienne

Quand : Le dimanche 22 mars (inscription en cliquant sur le lien ci-dessous)

Au menu: Salade fattouche et moujadara, mets composé de lentilles, de riz et d’oignons.

À noter : Un parent par famille doit être présent aux ateliers. C’est un moment d’encouragement pour les enfants, de partage et de complicité. Et tant qu’à être là, vous avez l’excuse parfaite pour goûter et découvrir de nouvelles recettes!

Prix : Le tarif inclut un ou une enfant et le parent accompagnateur

Atelier pour les 3 à 5 ans : 25 $

Atelier pour les 6 ans et plus : 35 $, et 30 $ pour chaque enfant supplémentaire.