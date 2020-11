En vue de la Saint-Valentin, voici quelques idées de lecture à présenter à vos enfants âgés de 3 à 12 ans. Ces albums et romans parlent d'amour à la saveur 2020.

Un texte de Ève Christian

La doudou qui était amoureuse d’un hamster Photo : Les éditions de la bagnole

Titre : La doudou qui était amoureuse d’un hamster

Autrice : Claudia Larochelle

Illustratrice : Maira Chiodi

Éditions : De la Bagnole

Pour les enfants à partir de : 3 ans

Résumé : La doudou de Jeanne est amoureuse du hamster de la maison. Elle fait tout pour attirer son attention, mais lui ne la voit pas et continue de courir dans sa roue. Cette histoire d’amour à sens unique laisse tout de même entrevoir de l’espoir…

Mon avis : Cette cinquième aventure de la doudou de Jeanne trouvera autant d’adeptes que les quatre premiers tomes (plus de 25 000 exemplaires vendus) et je comprends pourquoi : l’originalité de l’histoire, la proximité avec le quotidien d’un bambin, des images enfantines et de l’humour.

Le prince et le chevalier Photo : Scholastic

Titre : Le prince et le chevalier

Auteur : Daniel Haack

Illustratrice : Stevie Lewis

Traductrice : Isabelle Allard

Éditions : Scholastic

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Le roi et la reine annoncent à leur fils, le prince, qu’il est temps pour lui de régner sur le royaume et qu’une princesse à ses côtés l’aiderait à répondre aux exigences de son rôle. Il en rencontre plusieurs, mais aucune ne fait battre son cœur. C’est lorsqu’il affronte un dragon cracheur de feu qui menace ses sujets qu’il trouve l’âme sœur.

Mon avis : « Il était une fois… » Ce conte de fées commence comme tous les autres, mais son dénouement surprend. Sa saveur LGBT, dosée subtilement, sait présenter aux enfants la diversité de l’amour et l’ouverture sur la réalité.

L'amour - Un livre sur la compassion Photo : Scholastic

Titre : L’amour – un livre sur la compassion

Autrice : Susan Verde

Illustrateur : Peter H. Reynolds

Traductrice : Isabelle Fortin

Éditions : Scholastic

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Un garçonnet a le pouvoir d’embellir la vie d’une enfant qui traverse des tempêtes par l’écoute, la tendresse, l’amour, la compassion, et en choisissant les bons mots et les gestes appropriés. En complément, l’autrice, professeure de yoga pour les enfants, propose trois postures et une méditation pour apaiser les tourments.

Mon avis : Ce livre suggère des façons de dissiper les nuages qui passent au-dessus de notre tête. On y trouve des idées pour aider l’enfant (et même l’adulte!) à se sentir mieux et des suggestions pour aider les autres lorsqu’ils sont tristes, fâchés ou anxieux. Les illustrations complètent à merveille les courtes phrases. C’est un livre qui incite à la discussion en famille ou en classe.

Juliette la rate romantique Photo : Dominique et compagnie

Titre : Juliette la rate romantique

Autrice : Carole Tremblay

Illustratrice : Dominique Jolin

Éditions : Dominique et Compagnie

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : La collection Petits classiques présente des contes célèbres revisités et adaptés pour les enfants. La trame de fond de celui-ci est celle de Roméo et Juliette, de Shakespeare. Cette fois, Juliette demande Roméo en mariage et devra user de stratégie pour faire accepter sa demande par les parents du raton, car ces derniers ne veulent pas de cette rate qui vient d’un autre milieu que le leur.

Mon avis : L’humour et la façon dont le texte joue avec le conte classique m’ont bien fait sourire. Les illustrations sont colorées, expressives et amusantes. Bien qu’il s’agisse d’un album pour les enfants d’âge préscolaire, il plaira aussi à ceux et celles qui sont au premier cycle du primaire. Il sous-entend qu’on ne doit pas abandonner facilement nos rêves!

Le fermier amoureux Photo : La courte échelle

Titre : Le fermier amoureux

Auteur : Pim Lammers

Illustratrice : Milja Praagman

Traduction : Marieke Rozendaal

Éditions : La courte échelle

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Résumé : Le fermier réalise ses tâches de façon inappropriée. Où a-t-il donc la tête? En fait, il est amoureux du vétérinaire, mais il n’ose pas le lui dire. Ses animaux feront en sorte de le mettre en contact répété avec le vétérinaire jusqu’à ce qu’il finisse par confesser son attirance pour lui.

Mon avis : Une histoire d’amour homosexuel racontée sur un ton léger. Imaginez des animaux agir dans le but que leur maître dévoile son amour à l’être aimé. En réalité, est-ce l’imagination du fermier qui l’amène à avouer son affection ou si les animaux s’en mêlent vraiment? On ne sait plus. Amusant!

Zéro les ados / Zéro les bécots Photo : Dominique et compagnie

Titre : Zéro les bécots! (tome 1) et Zéro les ados! (tome 2)

Autrice : Lucie Bergeron

Illustrateur : Bruno St-Aubin

Éditions : Dominique et Compagnie

Pour les enfants à partir de : 7 ans

Résumé : Cette série, qui comportera quatre titres, met en scène Martin, son grand frère Antoine, leur famille et leur chien espiègle, Torchon.

Le premier tome souligne l’anniversaire de Martin et l’ingéniosité dont il devra faire preuve pour éviter les becs mouillés de la parenté. À 7 ans, il est plus que temps que ça cesse, se dit-il!

Dans le tome 2, Martin s’apprête à passer des moments privilégiés en camping avec son frère. Mais voilà qu’Antoine, 15 ans, n’a d’yeux que pour leur voisine de camping. Martin fera tout pour empêcher que ce premier amour d’adolescent, qu’il qualifie d’idiotie, gâche leurs précieuses vacances.

Mon avis : Des premiers romans qui conviennent parfaitement aux lectrices et lecteurs débutants : texte écrit en gros caractères, aux polices variées, ponctué d’illustrations humoristiques en noir et blanc. Les sujets traités touchent le quotidien des enfants d’hier et d’aujourd’hui.

Le dernier qui sort éteint la lumière Photo : Québec Amérique

Titre : Le dernier qui sort éteint la lumière

Auteur : Simon Boulerice

Éditions : Québec-Amérique

Pour les jeunes à partir de : 11 ans

Résumé : C’est l’histoire d’amour d’une famille atypique, celle des jumeaux Alia et Arnold qui vivent avec deux pères et à qui Sandrine, leur « marraine », a donné naissance. D’ailleurs, qui est leur père biologique? Édouard ou Julien? Pour leur treizième anniversaire, les ados reçoivent un cadeau particulier de leurs papas : à la façon d’un calendrier de l’avent, mais sur 13 jours plutôt que sur 24, ces derniers leur écrivent chacun leur tour une lettre. Ces 13 missives leur dévoileront peu à peu la vérité sur leur père biologique. Quoique cette quête soit intrigante, la réponse est-elle si importante?

Mon avis : Plusieurs sujets sont soulevés dans ce livre : la différence de comportement entre des jumeaux élevés par des parents du même sexe, le regard des autres face à cette famille non traditionnelle, l’importance ou non de connaître son origine biologique… J’ai beaucoup aimé la prose colorée de l’auteur. Le fil de l’histoire s’illustre aisément dans notre tête. Le texte est souvent teinté et drôlement bien ancré dans la réalité et le quotidien.