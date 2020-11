C'est bien connu, ça prend un agenda pour ne rien oublier dans les familles d'aujourd'hui, car il faut une planification équilibrée entre l'école, le travail, les activités, les horaires de garde, les tâches et, surtout, le temps de qualité avec nos enfants. Voici des outils pour les motiver et seconder l'organisation familiale.

Un texte de Ève Christian

Quoi : Minimo motivation ludique

Conceptrice : Valérie Bouchard

Pour qui : Les familles avec des enfants à partir de 3 ans

Explications : L’idée est née dans la tête de Valérie Bouchard. Elle cherchait une façon de motiver son garçonnet de 4 ans à prendre son bain quotidien. Installée à sa table à dessin, elle a pondu une variété de produits qui permettent aux enfants de voir en un clin d’œil le matin en quoi consiste leur journée. C’est aussi un repère dans le temps qui offre une vue sur quelques semaines. Avec ce portrait global et attrayant, les enfants démarrent leur journée avec moins d’inquiétudes ou d’anxiété et en étant plus autonomes.

Pour les parents, ces produits servent d’outils pour valoriser leurs enfants, remplacent les petites notes ici et là, et mettent en valeur les bons moments à venir en famille.

Calendriers : On dépose des aimants thématiques ou l’on écrit avec le crayon effaçable sur ces calendriers, qui sont sous forme de tableaux aimantés, en format horizontal ou vertical. Les tableaux sont réutilisables, semaine après semaine ou mois après mois, tout simplement en effaçant son contenu.

« Notre mois ensemble » : La structure du calendrier présente la semaine du dimanche au samedi, avec une grande case par jour pour la famille. La date s’inscrit dans une petite bulle et on ajoute la tâche du jour ou l’on y appose l’aimant correspondant à l’activité dans la case. Il est possible d’indiquer l’appréciation de la journée en cochant l’un des trois petits visages (Champions! – Pas mal bien! – On va s’améliorer) qui s’y trouvent. Dans l’encadré à droite du calendrier, on trouve des lignes pour noter un défi, des projets familiaux et des éléments à ne pas oublier.

« Ma petite semaine » : De format vertical, plus petit que le calendrier familial mensuel, ce semainier est pratique pour situer dans le temps les enfants de 3 à 5 ans, selon leur niveau d’apprentissage. Garderie ou congé? Chez papa le mardi? Souper chez les grands-parents le samedi? Les aimants donnent un aperçu de la semaine, du lundi au dimanche.

Le calendrier du mois Photo : Minimomotivation

Aimants : Selon leur illustration, les 12 aimants de chacun des ensembles aident les jeunes enfants à connaître leur emploi du jour, stimulent leur autonomie, leur donnent le goût d’accomplir des tâches, les rassurent et leur permettent d’anticiper les événements et les bons moments en famille. Les illustrations sont colorées et précises. On comprend facilement leur message.

« Ma semaine à moi » : jours de garderie, d’école et de congés, ainsi que les sorties

« Mes moments importants » : activités spéciales, comme une visite chez les grands-parents, la venue d’une gardienne ou d’un gardien, les vacances ou un voyage, les fêtes (Noël, Saint-Valentin, Pâques ou Halloween), un anniversaire…

« Ma famille à moi » : grandement utile pour visualiser les jours de garde chez la mère ou le père. Deux aimants illustrent les journées de changement de garde.

Les aimants Photo : Minimomotivation

À noter : Plusieurs collections sont offertes pour répondre aux besoins particuliers de chaque famille : routine, organisation familiale, bonne conduite et propreté.

Infos : 418 914-2874 ou info@minimomotivation.com