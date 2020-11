Découvrez une adaptation fidèle d'un conte célèbre, raconté ici par des marionnettes et qui plaira aux enfants. Cette pièce aborde les thèmes de l'imagination, de l'inventivité, de la débrouillardise, de la peur et de l'entraide.

Un texte de Ève Christian

Quoi : À la belle étoile

Où : L’Illusion, Théâtre de marionnettes, 6430, rue Saint-Denis, Montréal

Quand : Les 2 et 9 février complets, supplémentaire le dimanche 9 février à 11h

Pour qui : Les enfants de 5 à 10 ans

Explications : Inspirée du conte des frères Grimm Hansel et Gretel, cette adaptation raconte avec humour et sensibilité l’histoire d’une sœur et d’un frère, abandonnés par leurs parents. Perdus dans une forêt, Hansel et Gretal passent une première nuit à la belle étoile éprouvante, leur imagination les mettant en présence de divers dangers. Ensemble, les enfants verront qu’il est possible d’affronter les dangers et de les vaincre.

Les deux marionnettistes donnent vie à leurs marionnettes de bois. La musique, omniprésente, les éclairages envoûtants et la structure scénique transformable transportent le jeune public dans les lieux où se promènent Hansel et Gretel pendant leur expérience nocturne. Il y a la forêt, mais aussi la maison de la sorcière et la méchante dame elle-même.

Claire Voisard, spécialiste des arts de la marionnette et de spectacles jeunesse, signe l’adaptation et la mise en scène. Elle raconte que ce n’est qu’adulte qu’elle a réalisé pleinement la signification de ce conte qui met en lumière le détachement des enfants envers leurs parents. Elle a voulu faire revivre cette histoire à sa façon, qui n’est pas si loin de l’originale.

Depuis 2010, ce spectacle a été présenté plus de 220 fois un peu partout au Québec et hors province; il a donc fait ses preuves. Il plaît aux filles comme aux garçons. Pour avoir une idée plus précise de la pièce, voici un extrait.

L’Illusion, Théâtre de marionnettes présente des pièces adaptées pour un jeune public depuis 1979 sur plusieurs scènes locales, nationales et internationales.

À noter :

L’activité dure près de 1 h 15, en comptant l’entrée en salle, la pièce de théâtre de 45 minutes et la discussion avec les artistes.

À planifier dans l’agenda familial, la prochaine pièce, qui plaît toujours aux enfants de 3 à 6 ans : Jacques et le haricot magique, présentée au même théâtre du 10 au 29 mars 2020.

Prix unique : 18,50 $ taxes incluses. Réservation nécessaire au 514 523-1303. La salle étant petite, les billets s’envolent rapidement.