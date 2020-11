Dansez et chantez avec la mascotte Boule de Neige et les personnages costumés et colorés

Apportez vos patins ou louez-en sur place (10 $ / 2 heures) et déambulez sur le sentier Radio-Canada, un parcours réfrigéré de plus de 300 mètres serpentant dans la forêt, près du fleuve. En plus, découvrez des activités pour les enfants, dont des jeux Cherche et trouve avec les personnages jeunesse de Radio-Canada