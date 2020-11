L'Agent Jean est un agent secret bien spécial. Les enfants lisent ses aventures depuis 2011. En 2018, ses aventures ont été adaptées à la télévision. Interviewée dans sa classe au primaire, une enfant disait : « Le lire, c'est cool, et le regarder à la télé, c'est encore plus cool! » Alors imaginez, l'écouter en balado!

Un texte de Ève Christian

Pour les jeunes à partir de : 7 ans

Résumé : Ceux et celles qui connaissent bien l’univers de l’Agent Jean (plusieurs livres, autant des romans que des BD, sont sur les rayons des bibliothèques et des librairies) ne retrouveront pas une histoire déjà lue, mais bien une création originale, toujours imaginée et écrite par son créateur, Alex A.

Les enfants qui ont fréquenté l’univers de ce héros, croisement entre James Bond et Bob l’éponge, mais dans la peau d’un cerf, ne perdront pas leurs repères, parce que les lieux et les personnages du dessin animé sont reconnaissables, et ce sont les voix des mêmes comédiennes et comédiens.

Les deux premiers épisodes, d’une durée d’une douzaine de minutes, ont été mis en ligne le 20 décembre dernier.

Le début de la fin Voyage au centre de la Terre… mauve

Les quatre épisodes suivants, qui compléteront l’histoire, seront mis en ligne au cours des prochains mois.

Mon avis : C’est presque unanime : les enfants adorent l’Agent Jean. Comme moi, les garçons et les filles aiment l’humour qui est présent au cœur des aventures écrites par l’auteur Alex A. Personnellement, c’est l’absurdité qui me fait rire et le texte complètement déjanté où des animaux jouent des rôles d’êtres humains. En tant qu’adulte, j’y trouve matière à sourire moi aussi. Écoutez les balados avec vos enfants, vous passerez un bon moment.

Extraits des commentaires d’enfants captés lors d’un reportage présenté sur ICI Télé en janvier 2018.

L’Agent Jean a un pistolet à eau comme arme! Ça, il faut le faire!

Il est rigolo!

Même s’il est bizarre, il est quand même cool et branché!

J’adore l’Agent Jean!

Produits connexes :

-Un site Internet rempli d’informations sur l’univers de l’Agent Jean : les membres de l’agence, les personnages de méchants, les objets et les inventions, on y trouve aussi des vidéos, le mur des fans, une BD interactive à télécharger sur la tablette, ainsi que les expériences scientifiques de Mini-Jean et la présentation de la nouvelle saga d’Alex A : L’Univers est un Ninja.

-De nombreuses capsules de 90 secondes et des épisodes de 7 minutes sont offerts sur ICI Tou.tv et sur la zone Jeunesse.

-Le jeu de société :

Jeu de société L'Agent Jean Photo : Happy Camper Média

Titre : Le castor en cavale

Éditions : Groupe Modus

Pour 2 à 5 joueurs à partir de : 7 ans

Explications : Dans ce jeu de stratégie, chacun des joueurs et joueuses se glisse dans la peau d’un agent ou d’une agente et bénéficie de son pouvoir. En jouant ses cartes gadgets ou de matière mauve, il faut contrecarrer les plans machiavéliques du méchant Castor, considéré comme l’ennemi suprême de l’agence tellement il est imprévisible. Évidemment, d’autres personnages méchants viendront se mêler de la partie!

Le jeu se déroule rapidement, entre 15 et 30 minutes. J’ai bien aimé la possibilité de deux jeux, selon le nombre de personnes qui jouent : 2 ou 3, et 4 ou 5.