Un spectacle rythmé, dynamique et très accessible pour présenter la danse contemporaine aux jeunes et leur faire découvrir un instrument de musique marginal!

Un texte de Ève Christian

Quoi : D’os et d’écorce, de la compagnie Sinha Danse

Où : Agora de la danse, Édifice Wilder, 1435, de Bleury, Montréal (Métro Place-des-Arts)

Quand :

Spectacles : 22, 23 et 24 janvier à 19 h et le samedi 25 janvier à 16 h,

Expérience famille : le samedi 25 janvier à 11 h

Pour qui : Public à partir de 10 ans

Explications : Le chorégraphe Roger Sinha s’est découvert une réelle passion pour cet instrument vraiment difficile à jouer. Le souffle est d’ailleurs au centre de cette création, tant dans le rythme que dans l’instrumentation.

Le didgeridoo (joué par Roger Sinha lui-même) et les tambours sont les instruments présents sur scène. Les six danseurs et danseuses exécutent des mouvements chorégraphiés sur cette musique, mais aussi sur des chants de gorge, enregistrés sur une bande sonore, interprétés par Nina Segalowitz et Lydia Etok. Les pièces musicales sont signées Katia Makdissi-Warren, compositrice canado-libanaise qui mêle des musiques aux accents occidentaux, moyen-orientaux et autochtones.

À noter : D’une durée de 60 minutes, ce spectacle plaira autant aux adolescents et adolescentes qu’aux adultes; en voici un extrait

+ : Expérience famille est un forfait incluant une version écourtée du spectacle (40 minutes) suivie d’un atelier-démonstration de 20 minutes qui permettra d’explorer les liens entre la danse et la musique. Une belle idée pour rallier les parents et les enfants dans une activité commune.

Prix :

Spectacle : 28 $ tarif unique (taxes et frais de service inclus), admission générale. Tarifs réduits (22 $) pour étudiants-étudiantes, personnes âgées et membres de certaines associations.

Expérience famille : 35 $ (forfait 1 enfant + 1 adulte) et 15 $ par personne supplémentaire.

Infos Billetterie : 514 525-1500, billetterie@agoradanse.com ou en ligne.