Avec l'arrivée d'un nouveau bébé, on a souvent l'impression de produire davantage de déchets. Et c'est normal, un bébé nécessite des soins particuliers. Si l'on ne peut pas couper sur tout, il est tout de même possible de changer certaines habitudes de vie pour réduire la quantitée de déchets liés à l'enfant... et les dépenses du même coup! Voici donc un petit guide pratique pour vous aider à commencer votre transition vers le zéro déchet avec bébé.

Ce contenu a été écrit par Joanie Chartrand, de notre partenaire Maman pour la vie

Couches lavables

Un bébé a besoin de plus de 2000 couches au cours de sa première année de vie. Non seulement ça coûte cher, mais toutes ces couches se retrouvent au dépotoir. Pour fabriquer les couches jetables, 1 milliard d’arbres doivent être abattus annuellement dans le monde. L’achat d’un lot de couches lavables vous reviendra donc bien meilleur marché et vous donnera la satisfaction d’éviter l’enfouissement de milliers de couches. Les couches lavables peuvent même être utilisées pour plusieurs bébés si elles sont bien entretenues. Pour en savoir plus sur le sujet, consultez notre dossier sur les couches lavables.

Lingettes lavables

Les lingettes lavables font également partie des essentiels à utiliser si vous souhaitez réduire votre quantité de déchets. Il est possible d’en concevoir soi-même et, si vous n’avez pas de talent en couture, de nombreuses entreprises québécoises en fabriquent. Au lieu d’utiliser les traditionnelles lingettes jetables, il suffit de nettoyer les fesses de bébé avec une lingette mouillée ou du liniment. Elles peuvent servir pour les changements de couches, mais aussi comme papier hygiénique.

Compresses d’allaitement lavables

Vous allaitez? Avez-vous pensé à troquer les petites compresses d’allaitement jetables pour des lavables? En plus d’être plus doux pour vous, vous éviterez d’en jeter des centaines à la poubelle.

Purées pour bébé

Il peut être tentant d’acheter des purées toutes préparées à l’épicerie; ça semble plus simple et plus rapide. Mais détrompez-vous, faire une purée de pommes ne prend que quelques minutes! Amusez-vous à concocter vous-même de nouvelles recettes, vous éviterez ainsi de jeter une bonne quantité d’emballage aux ordures. Pour les purées qu’on souhaite apporter en guise de collation, il existe plusieurs sortes de pochettes réutilisables. Elles sont faciles d’entretien et le format est idéal. Pensez également à vous procurer des sacs réutilisables pour les collations. On peut facilement y glisser des muffins et des noix pour les plus grands et plus grandes!

Articles de seconde main

Vous venez d’apprendre que vous attendez un enfant et avez déjà une longue liste d’objets à vous procurer? Pensez à acheter des articles de seconde main. Les bébés n’utilisent pas très longtemps les balançoires et les centres d’amusement par exemple. Vous pourrez ainsi vous les procurer pour beaucoup moins cher qu’en magasin, en plus de faire un geste écologique. Remettez-les à vendre quand bébé ne s’en servira plus! Quelqu’un d’autre voudra certainement les acheter.