Voici un spectacle qui permet aux jeunes de comprendre, grâce à la science et avec humour, des aspects du monde dans lequel on vit.

Quoi : Les idées lumière par la compagnie Nuages en pantalon

Pour qui : Les enfants de 8 à 12 ans

Résumé : Le duo de comédiens, auquel s’ajoute une collègue pour certains numéros, en fait voir de toutes les couleurs au public à travers plusieurs tableaux. Ils sont la preuve que les sciences et les arts servent le même propos : transformer notre regard sur ce qui est devant nous.

On y parle du big bang, de Marie Curie (une belle mention à l’apport féminin si peu valorisé parfois en science), de dynamique des fluides, de températures, de magnétisme, de transformation énergétique, etc. Loin d’être des profs sérieux, les interprètes, drôles, dansent, chantent et… font des expériences. Grâce au grand écran, on a une place de choix pour voir les plaques d’huile colorées, les petits aimants qui s’attirent et se repoussent, ou même les bonbons jujubes s’échappant de leur bol vers un nouveau destin!

La musique, légère ou dramatique selon la thématique, et une mise en scène dynamique complètent merveilleusement bien ce spectacle familial (même les parents y trouveront leur compte).

Mon avis : J’ai assisté à cette pièce à La Maison Théâtre en matinée scolaire. La salle était remplie de jeunes de 2e et 3e cycle du primaire qui ont eu beaucoup de plaisir d’après les rires entendus! J’ajouterais qu’avec les « oh! » et les « ah! », on peut croire que le spectacle était captivant. Espérons que tous et toutes retiendront le message sous-jacent à cette pièce : la science, c’est amusant!

À noter : La durée est de 55 minutes. Il est important de respecter le groupe d’âge mentionné pour éviter que les plus jeunes décrochent lors des moments plus contemplatifs. Faites vite pour réserver vos places, car elles disparaissent comme des petits pains chauds. (Plusieurs représentations scolaires font aussi partie de la tournée de la compagnie de théâtre.)

Où, quand et tarif :