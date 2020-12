À près d'un mois de Noël, c'est le temps d'entrer dans l'atmosphère de la magie de cette fête avec des classiques, des chants traditionnels et d'autres œuvres féeriques.

Quoi : Orgue et pain d’épices : chantez Noël!

Où : Maison symphonique, Montréal

Quand : Le samedi 7 décembre à 14 h

Pour qui : 7 ans et plus (et leurs parents)

Explications : Ce concert est bien particulier par le fait qu’il se fera… sans orchestre! En fait, la musique émanera des 6489 tuyaux du majestueux orgue à quatre claviers sur lesquels courront les doigts de l’organiste en résidence, Jean-Willy Kunz. Un quintette de cuivre issu de l’OSM et le quatuor vocal Quartom l’accompagnent. Ces derniers font la narration entre les œuvres.

Il sera intéressant d’entendre, avec un groupe restreint d’instrumentistes, des extraits de la suite Casse-Noisette de Tchaïkovski, le Minuit, chrétiens, Adeste fideles, Les anges dans nos campagnes, un prélude de Bach et bien d’autres pièces à découvrir dans leur version originale ou arrangée.

Des enfants du programme La musique aux enfants, cher à Kent Nagano, font aussi partie du concert, jouant la symphonie des jouets et assurant aussi le préconcert au Foyer Allegro entre 13 h 15 et 13 h 30.

La mise en scène de cet après-midi musical est réalisée par Martin Gougeon, comédien et chanteur.

À noter : Les concerts Jeux d’enfants sont vraiment adaptés pour une sortie familiale : ils n’ont pas d’entracte et la durée est d’environ une heure (celui-ci est de 80 minutes). La musique est formatrice pour les enfants; plus on y a accès jeune, plus grands et nombreux sont les bénéfices, alors pourquoi ne pas ajouter à votre agenda familial les deux autres concerts à venir dans cette série : Voyage symphonique le 26 janvier 2020 et Symphonique, l’orchestre! le 5 avril 2020.

Prix :

Enfants : 23 $ et 19 $

Adultes : 67 $, 56 $ et 46 $

Achat des billets : 1-888-842-9951 ou en ligne