Faire un peu d'exercice, c'est bon pour tout le monde... même les enfants!

Texte de Nadine Descheneaux

Vos enfants bougent peu? Pas de soucis! Voici quatre moyens formidables de les inciter à bouger davantage au quotidien. Parce qu’il est important de prendre tôt de bonnes habitudes pour intégrer l’activité physique dans la vie de tous les jours.

1. Des accessoires pour toutes les saisons.

Faites provision de jeux d’extérieur qui peuvent être utiles toute l’année. L’été, un cerceau sert au hula-hoop, mais l’hiver, il devient une zone « protégée » pour jouer à la tag dans la neige. En automne, il peut servir à faire une course à obstacles. Même chose avec la corde à sauter, qui sert à faire une ligne à atteindre avec vos boules de neige. Faites preuve de créativité et proposez des solutions de rechange aux enfants. Bien vite, les jeunes trouveront leurs propres idées pour réutiliser autrement leurs différents jeux et accessoires.

2. Piger un exercice… ou deux, ou trois.

Pendant vos routines du soir ou du matin, ou même durant les pauses d’une émission que vous regardez en famille, intégrez quelques simples exercices. Tout d’abord, écrivez différents types d’exercices sur des bâtonnets en bois, et placez le tout dans un pot, comme dans cet exemple. Ensuite, vous n’avez qu’à piger et à exécuter le tout. Donnez-vous des défis familiaux : trois bâtonnets par jour. Vous pouvez aussi le faire avec des postures de yoga.

3. Aller marcher… comme des détectives.

Sortez marcher avec vos enfants le soir. Que c’est chouette de sortir, même en pyjama parfois! Les enfants demanderont souvent à courir un peu. Et voilà! Jouez tout en marchant. Soyez des détectives. Chaque membre de la famille peut avoir une « mission » (repérer les chats, trouver les voitures blanches, rouges, etc., compter le nombre de camions, etc.).

4. Montrer l’exemple.

N’oubliez pas que VOUS êtes la personne parfaite pour entraîner votre enfant, et surtout, son meilleur modèle. Intégrez l’activité physique dans votre quotidien et, rapidement, vos enfants voudront vous imiter. Faites preuve de créativité! Dansez avec vos enfants ou jouez dehors toute la famille. L’important, c’est d’avoir du plaisir aussi. Parlez positivement des sports et des activités physiques. Pour vous inspirer, consultez cet article qui propose 150 idées de pauses actives à faire dans les classes. Rien ne vous empêche de les faire à la maison.

